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Обнинское предприятие передало калужскому минздраву 15 тонн дезинфицирующих средств

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.04.2020 15:39 0 82
Обнинское предприятие передало калужскому минздраву 15 тонн дезинфицирующих средств

Во вторник, 21 апреля, руководство обнинского предприятия «SINTEC Lubricants» (ранее - «Обнинскоргсинтез») передало в министерство здравоохранения Калужской области 15 тонн дезинфицирующих средств на хлорной основе.

«SINTEC Lubricants» занимает ведущие позиции на российском рынке антифризов, автомасел, смазочных материалов и других автомобильных спецжидкостей. В период пандемии новой коронавирусной инфекции здесь освоили выпуск стратегически важной продукции - двух видов дезинфекторов. Они предназначены для обработки помещений и общественных территорий, а также для рук и малых поверхностей. В перспективе будет запущена еще одна линия по производству гелевых дезинфекторов.

Ежедневно с конвейера выходит в среднем 100 тысяч мелкой фасовки антисептика для рук и порядка 200 тонн дезинфицирующего средства для обработки поверхностей и помещений. Именно такие растворы для обработки помещений безвозмездно и на льготных условиях предоставляются муниципальным учреждениям и организациям социальной направленности.

От минздрава области груз в компании «SINTEC Lubricants» получала начальник управления лицензирования и лекарственного обеспечения Татьяна Комягина. Она подчеркнула высокую социальную ответственность компании, которая в сложное для всех время принимает активное участие в борьбе с инфекцией.

- Отгрузка компанией большой партии дезинфицирующих средств особенно важна в данный период, - подчеркнула представитель минздрава области. - Они будут использоваться для дезинфекции помещений медицинских организаций области. Чтобы предотвратить распространение инфекции, обработку помещений от коронавируса следует проводить систематически и с особой тщательностью.

В начале апреля первыми помощь «SINTEC Lubricants» получили Клиническая больница № 8 г.Обнинска. Сюда было передано 500 литров дезинфектора и партия средства для обработки кожи и рук. Затем столько же дезсредств направили в МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. С предприятия также отгрузили порядка трёх тысяч литров дезсредств в Обнинский учебный центр ВМФ им. Л.Г.Осипенко, в местный военкомат, сотрудникам МЧС, а также ТОСам Обнинска.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.04.2020 15:39 0 82
Тэги: область
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