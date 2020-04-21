Журналистика — это не тупое перепечатывание пресс-релизов, и не озвучивание надиктованных кем-то важным «правильных» мыслей. Журналистика — это полное погружение в проблему, изучение ее со всех сторон и резюмирование ситуации, исходя из собранных данных. Во вторник, 21 апреля, статью на эту тему опубликовал директор ИД «Мак-Медиа» Eвгений СЕРКИН. И KP40 полностью его в этом поддерживает.

В своём материале он говорит в первую очередь о ситуации в северной части Калужской области. Однако оценка справедлива и для Калуги.

Зачастую чиновники, ответственные лица и депутаты отказываются от каких-либо комментариев. Мол, вот вам пресс-релиз, ставьте эту информацию. А потом сами же звонят и требуют что-то дополнить или удалить.

- Журналист - это не флюгер, который выслеживает правильный ветер и бегает за важными ньюсмейкерами, чтобы они научили его «правильно» думать, - уверен директор ИД «Мак-Медиа». - Журналист — это человек с критичным мышлением, который умеет думать сам, и который понимал, выбирая профессию, что любая позиция имеет своих сторонников и своих противников. А это значит, что каждый его материал будет кому-то нравиться, а кому-то нет. И это нормально.

Полный текст статьи Евгения Серкина читайте на сайте Obninsk.name: «Честь журналиста — дороже!».