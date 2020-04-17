Предоставление льгот по транспортному налогу для жертв радиации, помощь спортсменам и новая награда

В четверг, 16 апреля, состоялось заседание Законодательного собрания Калужской области.

Конечно, одной из главных тем стали коронавирус и режим самоизоляции. Так, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин призвал калужан проявить больше ответственности:

- Мы видим, что число заболевших каждый день растет. Но, несмотря на это, калужане продолжают собираться компаниями, праздно гуляя по улице. Еще раз напоминаю: этот вирус очень заразен и смертельно опасен, как уже показывает практика, не только для пожилых людей, а для граждан любого возраста.

- Я сегодня обратился к депутатам фракции «Единая Россия» с просьбой помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с приобретением компьютеров или ноутбуков для детей, которые переведены на дистанционное обучение. Думаю, что и члены иных фракций должны поучаствовать в этой работе, - сказал он, обращаясь к парламентариям.

Затем депутаты перешли непосредственно к законотворческой деятельности. Так, от уплаты транспортного налога были освобождены граждане, подвергшиеся воздействию радиации. До этого данной льготой могли пользоваться только пострадавшие в ходе аварии на Чернобыльской АЭС. Однако, в регионе есть и пострадавшие в ходе аварии 1957 года на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также граждане из подразделений особого риска.

В регионе появилась награда «За наставничество». Знак отличия получат те, кто на протяжении пяти и более лет содействовал молодым рабочим и специалистам в профессиональном росте, повышении их общественной активности и формированию гражданской позиции. Новая награда будет иметь три степени. За I степень назначена единовременная выплата в 5 тысяч рублей, за II - 4 и за III 3 тысячи.

Специалистам физической культуры будут помогать с ипотекой. Новый закон устанавливает для этого социальную выплату тренерам и другим специалистам физкультуры, работающим в государственных и муниципальных учреждениях. Для получения этой выплаты необходимо несколько условий. Стаж специалиста должен составлять не менее 1 года, приобретенное жилье должно находиться в Калужской области, а у заявителя не должно быть просроченной задолженности по ипотеке. Кроме того, необходим действующий договор ипотечного кредита и документы, подтверждающие уплату процентов. Ещё одно условие: отсутствие либо наличие у гражданина и (или) совместно проживающих с ним супруги и несовершеннолетних детей, не достигших возраста 18 лет, жилых помещений на территории региона на праве собственности или по договору социального найма без учета приобретенного жилого помещения по ипотечному кредиту, общей площадью не более: 33 кв. метра на одиноко проживающего гражданина, 42 кв. метра на семью, состоящую из двух человек, 18 кв. метров на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек. Сумма выплаты для одиноких составит не более 130768,75 рублей, для семей из двух человек - не более 164768,63 рублей и не более 211845,38 рублей - на семью, состоящую из трех и более человек.

Также парламентарии одобрили индексацию на 3% размера ежемесячных денежных выплат спортсменам Калужской области – участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе сборных команд Российской Федерации, а также гражданам, имеющим почетные спортивные звания и звания чемпионов мира. После индексации размер выплат спортсменам - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр составит 27911 рублей; гражданам, имеющим почетные спортивные звания, а также членам спортивных сборных команд Калужской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, завоевавшим звания чемпионов мира, -

16029 рублей.