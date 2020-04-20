Устроим кинотеатр дома: обзор новинок кинематографа и полезные советы

Мы решили поддержать всех, кто выбрал самоизоляцию. И составили дайджест с рассказом о новых фильмах, а также собрали лайфхаки: как устроить захватывающий домашний киносеанс.

Выберем кино – приключения, ужасы или комедия

В последнее время на экраны вышло сразу несколько новинок, которые уже полюбились зрителям и получили высокие оценки критиков.

Первая лента, о которой хочется упомянуть, «Джентельмены» режиссера Гая Ричи. Тонкий юмор, аферы, приключения и золотой состав актеров – Мэттью МакКонахи, Хью Грант и Мишель Докери, никого не оставят равнодушными. Уже сейчас рейтинг фильма на популярных сервисах приближается к 9 баллам.

Если вы любите фантастику о пришествии неземных цивилизаций, то вторая часть триллера «Тихое место» – для вас. В ней вы узнаете, как героиня Эмили Блант продолжает бороться за жизнь в полной тишине.

Ну а на третьем месте нашей подборки – доброе кино «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с неподражаемым Робертом Дауни младшим в главной роли. Это сиквел известной истории о враче-ветеринаре и его приключениях.

Не забываем про угощения

Для приятного просмотра рекомендуем запастись бутербродами и напитками. А если готовить не хочется, то здесь придет на помощь Tele2.

Оператор обновил предложения программы лояльности « Больше » для своих клиентов. Теперь абоненты Калуги и Обнинска могут заказать пиццу на дом из популярной сети «Додо Пицца» со скидкой. По понедельникам она составит 50%, в остальные дни – 15%. Важно, что курьер передаст заказ бесконтактным способом.

Директор калужского филиала оператора Елена Николаева подчеркивает: «Мы хотим напомнить абонентам, насколько важно сейчас соблюдать режим самоизоляции и свести к минимуму количество контактов». В компании уверены, горячая пицца и быстрый интернет придется кстати в каждой семье

Приятного просмотра!