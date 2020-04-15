Калужские храмы закрыли для прихожан до конца апреля

В среду, 15 апреля, в распоряжении KP40 оказалась копия сегодняшнего предписания главного санитарного врача по Калужской области Светланы РОЖКОВОЙ о временном приостановлении посещения храмов Калужской области. Эти меры предприняты с целью предупреждения и распространения коронавирусной инфекции.

В документе, в частности, говорится: «Предписываю Калужской митрополии Русской Православной Церкви Московского патриархата приостановить с 16.04.2020 г. по 30.04.2020 г. проведение массовых мероприятий, включая временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, принадлежащих и/или подведомственных Калужской митрополии Русской Православной Церкви».

Исключение сделано для священнослужителей, а также лиц, «присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий».

Данное предписание пока нигде, включая сайт регионального Управления Роспотребнадзора, официально не опубликовано. Поэтому непонятно, имеет оно юридическую силу или нет. Мы попытались выяснить этот вопрос у Светланы Рожковой, но она ни на один из наших многочисленных звонков не ответила.

Её заместитель сообщил нам, что не в курсе существования данного предписания. В администрации региона отправили за всеми комментариями к главному санитарному врачу Калужской области.