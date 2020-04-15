Прямой эфир с врачами-онкологами: задай свой вопрос онлайн!

В пятницу, 17 апреля, в 16:00 специалисты Калужского областного клинического онкологического диспансера ответят на вопросы наших читателей.

На связи будут заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работ, врач-онколог Илья Вячеславович МОХОВ и врач ультразвуковой диагностики, врач-онколог Дарья Вячеславовна САФРОНОВА.

Все желающие могут позвонить по телефону (4842) 79-04-54 или задать вопрос в чате прямой трансляции, которая пройдёт в группе «Калужского перекрёстка» в «Вконтакте». Присоединяйтесь к сообществу, и 17 апреля вам придёт уведомление о начале трансляции.