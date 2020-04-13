Глава области призвал калужан ограничить общение друг с другом и соблюдать режим самоизоляции

В понедельник, 13 апреля, глава региона Владислав ШАПША провел очередное заседание областного правительства. Ключевой темой совещания стали меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Об оперативной ситуации руководство области проинформировали исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталья Огородникова и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Светлана Рожкова.

Наталья Огородникова рассказала, что в настоящее время в регионе зафиксировано 34 положительных результата на коронавирус. В Областной инфекционной больнице содержится 41 пациент, в том числе четыре – в реанимации. Под наблюдением находится 1442 человека, снято с наблюдения 2809.

Владислав Шапша поинтересовался состоянием пациентов инфекционного стационара, находящихся в реанимации. По словам Натальи Огородниковой, состояние у них тяжелое, но без отрицательной динамики. Исполняющая обязанности министра здравоохранения области также отметила, что в последнее время появилась тенденция направлять всех медицинских работников, контактировавших с больными коронавирусом, на обсервацию, что в конечном итоге может привести к нехватке медперсонала. По ее словам, принято решение рассматривать пациентов любого профиля как «ковидных» и при контакте с ними применять меры защиты медицинских работников.

На это обратил внимание и Владислав Шапша. Он потребовал принять все возможные меры для того, чтобы максимально защитить медиков от заражения. Глава региона также поручил своему заместителю Константину Горобцову рассмотреть вопрос с лекарственным обеспечением медицинских учреждений на случай резкого роста числа заболевших.

По словам Светланы Рожковой, всем предприятиям, возобновившим работу, направлено предостережение о соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Владислав Шапша в свою очередь отметил важность проведения органами Роспотребнадзора проверок и инструктажей на всех действующих предприятиях области, чтобы исключить возникновение источника развития коронавирусной инфекции. Он также поручил региональному минздраву не затягивать с подбором кандидата на должность главного врача Калужской областной клинической больницы.

- Она и так у нас достаточно долгое время находится без руководства по разным причинам, - сказал Владислав Шапша. - Поэтому в ближайшее время мы этот вопрос должны решить.

Кроме того, глава региона выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения некоторыми жителями режима самоизоляции. Владислав Шапша призвал калужан быть ответственными перед собой и своими близкими.

- Еще раз обращаю внимание и всех служб, и жителей области - ограничьте общение друг с другом, - подчеркнул глава Калужской области. - Если у кого-то возникло желание подышать свежим воздухом, это можно сделать. Но это не значит, что можно собираться компаниями и гулять по улицам. Нужно быть ответственными перед собой и своими близкими. Необходимо выдержать этот период и сократить общение. Это крайне важно на сегодняшний день. В противном случае это приведет к более жестким решениям об ограничении выхода вообще. При этом важнейшие для жизнеобеспечения сферы, ключевые отрасли продолжат работу.