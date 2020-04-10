Калужанам рассказали, как получать лекарства в режиме самоизоляции

На нашем сайте 9 апреля читатель жаловался на проблему с получением рецептов на лекарства в период действия режима самоизоляции.

За комментариями мы обратились в пресс-службу правительства Калужской области. Публикуем официальный ответ.

В целях исполнения приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» министерством здравоохранения области, медицинскими организациями совместно с волонтерами организована выписка и доставка лекарственных препаратов на дом.

Волонтеры г. Калуги: Общественный волонтерский центр на базе региональной приемной партии «Единая Россия» - 200-165, телефон горячей линии министерства здравоохранения, по которому можно задать любые вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией - 8-800-450-30-03 или *040, волонтерский штаб акции #мывместе 57-85-69.

Рецепт выдается волонтеру при предъявлении им паспорта Аптека отпускает лекарственный препарат волонтеру при предъявлении рецепта и паспорта.

Пациенты, страдающие онкологическими и другими тяжелыми хроническими заболеваниями, обеспечиваются дорогостоящими лекарственными препаратами. за счёт регионального бюджета ежемесячно. Стоимость многих из них превышает 100- 500 тысяч рублей.

В 2020 г. минздравом уже закуплено дорогостоящих лекарственных препаратов на сумму 480 млн. руб. и обеспечено 650 пациентов на сумму 200 млн. руб. В рамках договорных обязательств отпуск дорогостоящих препаратов осуществляется через Аптеку №2 ГП «Калугафармация».

Препаратами общетерапевтического профиля льготные категории граждан могут быть обеспечены на два месяца лечения по показаниям. На 3 месяца обеспечиваются пациенты по высокозатратным нозологиям.