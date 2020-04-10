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Поддержка медработников, новые социальные выплаты и почти бесплатные кредиты

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 10.04.2020 11:17 0 348
Поддержка медработников, новые социальные выплаты и почти бесплатные кредиты

В четверг, 9 апреля, состоялось очередное заседание Законодательного собрания региона. В условиях пандемии и самоизоляции парламентариям пришлось принимать законы в несколько усеченном составе

– Тех, кто находится в группе риска, я попросил пропустить заседание, - подчеркнул председатель Виктор Бабурин, открывая сессию.

Глава региона Владислав Шапша напомнил собравшимся о последних указах и поручениях Путина:

- Президент РФ продлил до конца апреля особые меры предосторожности, призванные не допустить распространение коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в своем обращении к населению на вчерашнем совещании с руководителями регионов глава государства заявил о важности сохранения рабочих мест и доходов граждан.

Для этого был принят ряд мер по поддержке бизнеса. Во-первых, для выплаты зарплаты сотрудникам предприниматели смогут использовать кредиты со ставкой 0,1% сроком на 2 года. это станет возможным благодаря декапитализации регионального фонда поддержки предпринимательства. Кроме того, начиная с мартовских платежей, предпринимателям будут субсидировать 6 процентов из ставки их инвестиционных кредитов. Также на год понижается ставка по упрощенной системе налогооблажения, а налог на имущество организаций на это время отменяется. При этом требования для получения налоговых льгот также будут смягчены.

Ещё один важный пункт. Аренда государственного имущества, в том числе земельных участков, на год становится бесплатной.

От бизнеса депутаты перешли к вопросам соцподдержки. Теперь в соцпакете появилась новая выплата. Она коснется семей с низким доходом, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сами выплаты начнутся только в июне, но начисляться будут с января текущего года в том случае, если ребенку на тот момент уже исполнилось 3 года.  Размер пособия составит половину от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Сейчас это 5 420 рублей. А если детей двое, то и сумма удваивается. Воспользоваться такой поддержкой смогут 11 тысяч детей. Важно отметить, что получить пособие можно будет максимально просто - от семей не потребуется ничего, кроме заявления.

Напомним, что президент утвердил федеральные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом. В зависимости от специализации они составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. К этим федеральным выплатам, по словам Шапши, должны добавиться и региональные:

- Из средств областного бюджета врачи, которые оказывают непосредственную помощь больным коронавирусной инфекцией, будут ежемесячно получать доплату в 30 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 20 тысяч рублей, младший медперсонал -10 тысяч рублей. Выплаты предусмотрены также немедицинскому персоналу, включая водителей скорой помощи, - заявил глава региона.

Кроме того, законодатели утвердили медаль медаль «За медицинскую доблесть». К ней полагается единовременная денежная выплата в размере 15 000 рублей.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 10.04.2020 11:17 0 348
Тэги: законодательное собрание
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