Как поддержат семьи с детьми в Калужской области

В четверг, 9 апреля, в Калуге прошло заседание областного Заксобрания. В нём принял участие глава области Владислав ШАПША.

Он предложил депутатам рассмотреть внесение изменений в законодательство Калужской области в целях реализации поручения президента.

- В региональный социальный пакет вводится новая выплата семьям с низким доходом, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет, - отметил глава региона. - Такое поручение дал регионам президент страны. Выплаты начнутся в июне, но начислят пособие с января текущего года, если ребёнку на тот момент уже исполнилось 3 года.

Владислав Шапша также подчеркнул, что кроме заявления семьям не нужно будет предоставлять ни одного документа.

Размер пособия составит половину от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Сейчас это 5 420 рублей.

Если детей в семье с небольшим доходом двое – сумма удвоится.

Воспользоваться это мерой поддержки смогут 11 тысяч детей.

Данная инициатива была единогласно поддержана депутатами.