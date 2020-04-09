В Калужской области приняты меры поддержки бизнеса

Меры поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса обсуждали в четверг, 9 апреля, на заседании регионального Заксобрания, участием в котором принял глава Калужской области Владислав ШАПША.
Обсуждались вопросы, связанные с принятием областных законов, связанных с продлением президентом до конца апреля особых мер предосторожности, призванных не допустить распространения в стране инфекции.
Руководитель области предложил депутатам рассмотреть меры, принятые областным правительством в поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в наиболее сложной ситуации.
Владислав Шапша озвучил следующие меры поддержки:
Все соответствующие законопроекты были приняты единогласно.