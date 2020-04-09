В Калужской области приняты меры поддержки бизнеса

Меры поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса обсуждали в четверг, 9 апреля, на заседании регионального Заксобрания, участием в котором принял глава Калужской области Владислав ШАПША.

Обсуждались вопросы, связанные с принятием областных законов, связанных с продлением президентом до конца апреля особых мер предосторожности, призванных не допустить распространения в стране инфекции.

Руководитель области предложил депутатам рассмотреть меры, принятые областным правительством в поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в наиболее сложной ситуации.

Владислав Шапша озвучил следующие меры поддержки:

Будет докапитализирован региональный фонд поддержки предпринимательства. Эта мера позволит малым и средним предприятиям получить займ по ставке 0,1% на выплату заработной платы. На возврат средств отводится 2 года.

Начиная с мартовских платежей, предпринимателям будут субсидированы 6% из ставки их инвестиционных кредитов.

На год понижается налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения.

На такой же период субъекты предпринимательства будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций.

Смягчаются требования к получению налоговых льгот.

До конца года бесплатной становится аренда государственного имущества, включая земельные участки.

Все соответствующие законопроекты были приняты единогласно.