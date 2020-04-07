Владислав Шапша поручил информировать калужан о ремонте дорог

Во вторник, 7 апреля, в Калуге глава области Владислав ШАПША побывал на участках улицы Московской, где в настоящее время идет демонтаж бордюров. В поездке его сопровождали министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова и исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмитрий Денисов.

Ремонт улицы Московской на участке от улицы Ленина до Азаровской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведет ООО «Руслан-1». Протяженность участка 6,3 километра. После демонтажа бордюров подрядчик приступит к ремонту тротуаров, замене колодцев, а затем к фрезерованию и укладке асфальта.

До начала дорожных работ ГП «Калугаоблводоканал» заменил на данной улице 800 метров водопроводных сетей.

Глава региона поручил руководству областного центра организовать ремонт улично-дорожной сети в установленные сроки. Завершение работ запланировано на 1 сентября 2020 года.

Отдельное поручение касалось регулярного информирования жителей о графиках производства работ и перекрытия движения транспорта.

- Нужно сделать так, чтобы люди понимали и знали, что происходит, - пояснил он. - Заранее информируйте их, ведь не все знают, когда и где начинаются работы.

Напомним, в 2020 году в Калуге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать 14 автомобильных дорог общей протяженностью 29,086 км.

Проводить дорожные работы будут три подрядные организации: ООО «Руслан-1», ООО «ДСУ Инжстрой», ООО «ДСК-Логистик».