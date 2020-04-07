$ 76.41 1.33
82.63 3.10
Главная Новости Общество

Владислав Шапша поручил информировать калужан о ремонте дорог

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2020 16:19 0 165
Владислав Шапша поручил информировать калужан о ремонте дорог

Во вторник, 7 апреля, в Калуге глава области Владислав ШАПША побывал на участках улицы Московской, где в настоящее время идет демонтаж бордюров. В поездке его сопровождали министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова и исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмитрий Денисов.

Ремонт улицы Московской на участке от улицы Ленина до Азаровской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведет ООО «Руслан-1». Протяженность участка 6,3 километра. После демонтажа бордюров подрядчик приступит к ремонту тротуаров, замене колодцев, а затем к фрезерованию и укладке асфальта.

До начала дорожных работ ГП «Калугаоблводоканал» заменил на данной улице 800 метров водопроводных сетей.

Глава региона поручил руководству областного центра организовать ремонт улично-дорожной сети в установленные сроки. Завершение работ запланировано на 1 сентября 2020 года.

Отдельное поручение касалось регулярного информирования жителей о графиках производства работ и перекрытия движения транспорта.

- Нужно сделать так, чтобы люди понимали и знали, что происходит, - пояснил он. - Заранее информируйте их, ведь не все знают, когда и где начинаются работы.

Напомним, в 2020 году в Калуге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать 14 автомобильных дорог общей протяженностью 29,086 км.

Проводить дорожные работы будут три подрядные организации: ООО «Руслан-1», ООО «ДСУ Инжстрой», ООО «ДСК-Логистик».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2020 16:19 0 165
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Управляйте финансами через наш интернет-банк « ГЭБ Онлайн» без визита в офис
Сегодня 16:45
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
Малый и средний бизнес стал одним из наиболее пост...
«МедикПро»: качественное обслуживание, индивидуальный подход, домашняя атмосфера, приветливый персонал
«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Коронавирусные каникулы начались в Калуге. А чем вы занимаетесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Чем могут удивить зрителя армянские сериалы
Почему стоит отдать предпочтение встраиваемой вытяжке
Шодиев Патох Каюмович: биография успешного бизнесмена

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru