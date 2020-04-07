Женщина из Калужской области умерла от бешенства

В начале нынешнего года в Калужской области от бешенства умерла женщина. Такие данные на днях опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, калужанку укусило дикое животное. Однако к врачам она не обратилась.

Всего за 2019 год у нас в области выявлено 43 больных бешенством животных. В том числе в Калуге и Обнинске. Годом ранее было 34.

- Каждый человек, подвергшийся нападению животного, даже если повреждение кажется незначительным, подвергается риску заражения и обязательно должен обратиться за медицинской помощью в травмпункт, врачу-травматологу или хирургу, в приемное отделение лечебно-профилактических учреждений, - напоминают в Роспотребнадзоре.