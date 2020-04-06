В Калужской области ряд предприятий новой экономики приступили к работе

По информации министерства экономического развития Калужской области часть предприятий индустриальных парков региона продолжают работать в новых условиях.

Некоторые из них начинают запуск после вынужденных каникул, связанных с профилактическими мерами по недопущению распространения на территории региона коронавирусной инфекции.

Так, например, на ООО «Фуяо Стекло Рус» вышли на работу 30% сотрудников, в ООО «ФУКС ОЙЛ» часть персонала трудится удаленно, часть - на производстве.

На предприятии «Вольво Восток» с 6 апреля на производство вышли 25 человек, через две недели здесь рассчитывают возобновить производство в полном составе. Также полностью приступили к деятельности на ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС».

Кроме того, о запуске производства с текущего понедельника с участием 45 сотрудников сообщили на ООО «Меркатор Калуга», запуске производства с участием половины работников – на АО «РЕКАСТ».

На предприятии «Мако Фурнитура», которое также сегодня приступило к работе, трудятся 105 человек.