Глава Калужской области рассказал о запуске ряда предприятий

В понедельник, 6 апреля, в Калуге в рамках координационного совещания руководителей региональных органов государственной и федеральной власти, глава области Владислав ШАПША объявил о решении возобновить деятельность ряда калужских предприятий.

По словам Владислава Шапши, в регионе всего 19 предприятий, «которые участвуют в жизненном цикле производства продуктов, являются системообразующими, и при этом соблюдают предписанные санитарными службами меры по обеспечению безопасности на своих местах». Все они входят в перечень, утвержденный правительством России.

Заместитель губернатора Владимир ПОПОВ пояснил, что с сегодняшнего дня возобновят работу предприятия, относящиеся к таким сферам экономики, как машиностроение, металлургия, медицинская, химическая и электронная промышленность, автомобилестроение и производство строительных материалов.

- Юридические лица, осуществляющие на территории Калужской области указанные виды деятельности, при принятии решения о возобновлении работы, исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно-опасных последствий отказа от такого решения, - отметил Попов. - При этом они обязаны оценивать свои текущие обязательства, материальные, финансовые и трудовые ресурсы и принимать все последствия от возникших коммерческих рисков. Самое главное, это полное соблюдение данными предприятиями санитарно-противоэпидемических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

В свою очередь Владислав Шапша подчеркнул, что данное решение касается только производственных предприятий. Сфера услуг и сфера торговли продолжают оставаться на самоизоляции.

- Эта мера вынужденная, - заметил глава региона. - Мы прекрасно понимаем, что сейчас нельзя, несмотря на то, что у нас достаточно благополучная ситуация, принимать решение о снятии всех запретов. Поэтому запрет на работу снят только для части производственных предприятий.

Он также обратил особое внимание на то, что на территории области режим самоизоляции сохраняется:

- Никаких праздных прогулок и скоплений людей быть не должно, кроме перемещений на работу и обратно. У нас есть продовольственные магазины, есть аптеки и лечебные учреждения, которые работают по своему графику. Все остальное находится в прежнем режиме. Прошу отнестись к этому с пониманием.