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В Калужской области сироте выдали квартиру с плесенью, мышами и блохами

Елена Французова , Фото и видео автора.
Опубликовано: 02.04.2020 16:23 4 1968

Мария ОРЕХОВА — круглая сирота. Несколько лет добивалась положенной по закону квартиры.

— Сначала в очереди на жильё стояла. Потом обратилась в суд. Два заседания прошли в Калуге, два — в Людиново. В марте 2019 года суд выиграла. И 28 октября мне выдали ключи от квартиры. Сказали, что жильё принимала комиссия. «Мы же не можем вам выдать плохое», — вспоминает она. — Но, как только я въехала, от стен стали отходить обои. Оказалось, под ними — чёрная плесень. В подвале стоит вода. В доме постоянная сырость. По стенам ползают блохи, мокрицы, вьются комары. Вонь из подвала идёт прямо в квартиру. Мыши табунами ходят.

Здание № 11 по улице Трудовые Резервы в Людиново когда-то было малосемейным общежитием. Сейчас это 120-квартирный дом.

Даже беглого взгляда хватит, чтобы понять, в каком удручающем состоянии он находится. Но, согласно договору, который заключила с Марией «Калужская областная служба недвижимости» (далее — КОСН), дом пригоден для проживания, а квартира девушки благоустроена.

— Да, на первый взгляд всё хорошо. Но мы всю квартиру запенивали, потому что обои отошли. Стена холодная, дует, а ведь в этом году и зимы-то нормальной не было. Плесень убирали белизной. Ведь надо же как-то жить. До того, как сюда переехала, я в глаза не видела мышиного помёта. А теперь каждый день убираю. Мокрицы ползают по всему дому, — вздыхает Мария.

Мария Орехова.

Девушка стала писать жалобы в различные инстанции — от управляющей компании до губернатора.

После жалоб губернатору пришла комиссия КОСН, подтвердила, что в квартире есть недочёты.

— Пришедшие очень удивились состоянию дома, говорили, что квартиру перед передачей мне ключей осматривали и недочётов не нашли, — добавляет Мария.

На состояние дома жалуются и другие жильцы. Так, квартиры на пятых этажах постоянно заливает.

Директор управляющей компании ООО «Регион-Л» Станислав НИКУЛИН признаёт, что и подвал, и крыша, и стены дома нуждаются в ремонте.

— У нас есть договор обслуживания. Мы делаем всё, что в него включено. В 2015 году городская Дума Людиново исключила из платёжки графу «Текущий ремонт». Поэтому мы не можем провести утепление дома. Эти работы возможны только за счёт жильцов. Здесь за обслуживание висит долг — 450 тысяч рублей. Мы даже взять с должников ничего не можем. У них же ничего нет, — говорит Никулин.

Директор УК объясняет, что после жалобы Марии они отремонтировали протекающие в подвале трубы. Но проблемы это не решит.

— Дом стоит под горой, вся вода стекает в подвал. Нужна отмостка. И отмостка, и ремонт крыши возможно сделать в рамках капитального ремонта. Дом стоит в планах на 40-е годы. Мы можем помочь перенести ремонт на 20-е. Но для этого нужен протокол от собственников дома. Без жильцов мы ничего сделать не сможем, — поясняет директор УК.

А провести общедомовое собрание или собрать подписи не менее 51% собственников у старшей по дому не получается. Из 120 квартир реально заселены только 60. Многие собственники сдают помещения, все, кто может, стараются уехать из этого дома.

Мария решила заняться этим вопросом сама. А если не получится добиться капитального ремонта, будет собирать документы для признания квартиры непригодной для проживания.

— Я спросила у комиссии КОСН, сколько сирот жалуются на жильё, которые им выдают. Ответили: 60–70%, — говорит девушка.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова , Фото и видео автора.
Опубликовано: 02.04.2020 16:23 4 1968
Тэги: общество мария орехова станислав никулин видео
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