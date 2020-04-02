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Калужанка откровенно выступила на Первом канале, чтобы вернуть детей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.04.2020 14:18 0 230
Калужанка откровенно выступила на Первом канале, чтобы вернуть детей

Месяц назад KP40 рассказывал историю 33-летней калужанки Елены ВИШНЕВСКОЙ. Женщина пытается вернуть младших сыновей. Суд лишил её родительских прав, мальчики сейчас находятся в Доме ребёнка. А в среду, 1 апреля, Елена откровенно рассказала о себе на Первом канале в программе «Мужское и женское».

Она не скрывала, что у неё есть судимости и что когда-то она употребляла наркотики. Теперь же, по её словам, взялась за голову – прошла несколько курсов реабилитации, устроилась на работу. И всё это ради того, чтобы сыновья снова жили с ней.

На телешоу пригласили соседей Елены, её гражданских мужей и различных экспертов – от психолога до нарколога. И все гости, как один, выразили сомнения в том, что с такой матерью детям будет лучше, чем в Доме ребёнка.

- А на этой неделе, кто у нас тут пил? – кричала её соседка.

Бывший гражданский муж Андрей, который вместе со своей матерью воспитывает сына от Елены, сначала в студии рассказал, как героиня программы ему изменяла и пила, а потом заявил, что видит, как сейчас она исправляется.

- Я верю в неё. Если тебе дадут шанс, это твой самый-самый последний шанс. Тогда будет крест, - обратился к Елене Андрей.

- У ваших детей сейчас, как мне представляется, которых у вас забрали, может быть гораздо лучшая судьба, чем вы им можете дать, - считает ведущий Александр Гордон.

Также Елена сообщила, что вернула в свою жизнь сожителя Петра, который пил и бил Елену и которого она сама же пырнула ножом.

Елена и Пётр.

- Как вы считаете, можно сейчас им вернуть детей? – поинтересовались ведущие у калужских органов опеки.

- В настоящий момент это ещё и преждевременно, и нецелесообразно. Эта семья неоднократно, в течение зрелого возраста Елены, начиная с 2003 года, начинает попадать в поле зрения социальных служб и органов опеки, - сказал начальник отдела по защите прав несовершеннолетних Владимир МАЙМУСОВ. – Наши требования чёткие и ясные. Они должны пройти социальную и психологическую реабилитацию, как люди, стоящие на учёте в спецучреждениях. Необходимо иметь положительную характеристику. Иметь учётную запись по органам УМВД о том, что они не совершают административные правонарушения, живут в контакте с соседями. Жилищные условия. Возвращение несовершеннолетних в то место, откуда мы их изъяли, недопустимо.

Маймусов рассказал, что у детей большой список заболеваний: как приобретённых, так и переданных родителями.

- Если даже дети будут переданы в замещающие семьи, это для Елены и Петра не означает, что решётка закрылась и они туда никогда не войдут. Они войдут, они получат детей, - считает калужский чиновник.

- Вы живёте с человеком, который пьёт, которого вы тыкаете ножиком. Мы о чём говорим? У вас даже ремиссии никакой нет. Я даже один день вам ремиссии не могу засчитать, то, что вы здесь трезвая, - сказал нарколог Василий Шуров. – Надо проходить серьёзную реабилитацию. Скорее всего, с полной изоляцией. И с работой с 6 утра до 23:00. С отработкой всех своих дефектов характера. Тогда, может быть, что-то поменяется. И, может, первое, что случится, этот Пётр к вам на километр не подойдёт. Тогда можно говорить о каком-то шансе. Минимальном.

- Не портите жизнь своим детям, - сказал в конце программы Гордон.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.04.2020 14:18 0 230
Тэги: общество елена вишневская
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