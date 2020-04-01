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Счастливая история: калужанка нашла сестру и брата в США

Елена Французова
Опубликовано: 01.04.2020 14:26 0 855
Счастливая история: калужанка нашла сестру и брата в США

Анастасия Калинова.

Анастасия Калинова из Калужской области обратилась в программу «Жди меня» на НТВ, чтобы найти двоюродных брата Дениса и сестру Анну.

- Росли мы рядом в деревне, проживали они с мамой Калиновой Татьяной без отца. Папу их я не помню, не знаю. Помогала растить их бабушка. Когда бабушка умерла, тётя без работы была, тяжело было в деревне и, может, пожаловался кто-то, говорили в деревне по-разному. Приехала опека и забрали детей в детский дом. Потом мы потеряли связь, - рассказала Анастасия в студии 27 марта.

Анастасия вспоминает, что она навещала их в детском доме. Но потом детей забрали в приёмную семью.

- [Говорили], что их забрали сначала в Данию, потом в Швейцарию. Куда-то за границу, и мы не знали куда. Я их ищу.

В последний раз Анастасия видела их в 1996 году.

Она и сама пыталась отыскать родственников через соцсети. Ведущие сообщили, что Анну и Дениса забрали в Америку.

- У них жизнь сложилась достаточно непросто, - сказал ведущий программы Александр Лазарев.

Анна Калинова-Зиммерман.

Анна Калинова-Зиммерман.

Тут же на экране появились кадры из Америки. Молодая женщина сидит на лавочке и на чистом английском языке рассказывает о своём российском детстве.

- Я очень мало помню о своём детстве в России, - говорит Анна Калинова-Зиммерман. – Только небольшие отрывки. Помню, что сначала жила с мамой. Мой младший брат Денис очень на неё похож. У неё были волнистые волосы. Я помню, что она много пила. Это не самые лучшее воспоминания, но это всё, что у меня есть. Последний раз, когда я её видела, мне было лет 5 или 7. Я помню других родственников. Помню моих кузенов и тёть. Мы часто приезжали к ним в гости. Я ещё отчётливо помню тот день, когда нас разлучили с мамой и отправили в детский дом... Было много криков, мама хваталась за нас. Хотела нас удержать. Больше я её не видела. Я помню, что я её всё время ждала. Я была уверена, что она придёт за нами и заберёт.

По словам Анны, в 1999 году, когда ей было 11 лет, а брату 9, их усыновили американцы.

- Первые несколько лет жизни были потрясающими - семейные праздники, Рождество с подарками, красивые вещи, жизнь была сказочная. Я не знаю, что потом случилось. Через два года они от нас с братом отказались без объяснения причины... Мы переехали жить к другим людям, которые были полной противоположностью. Там всё стало совсем плохо. Они были совсем грубыми. Мне было очень тяжело. Я хотела защитить своего брата, но я просто не могла ничего сделать. Я не выдержала и сбежала от них, мой брат был тогда ещё мал, и мне пришлось его там оставить. Когда он подрос, он ушёл из того дома, и мы снова были вместе.

Анна сначала жила у родителей своих друзей. А потом устроилась работать в социальный приют. И туда же забрала своего брата.

- Спасибо, что помнили обо мне всё это время, спасибо, что искали и нашли меня, - обратилась Анна к своей двоюродной сестре.

Анна приехала на программу из США , чтобы встретиться с калужскими родственниками. А Денис этого сделать не смог, так как сидит в тюрьме. Почему он там оказался, на передаче так и не рассказали.

Анна призналась, что мечтает найти свою маму. После этих слов на экране появилась женщина, которая оказалась её родной матерью Татьяной.

Татьяна, мать Анны и Дениса.

- [Директор детского дома сказала], чтобы я их не искала, а рожала себе ещё детей, - вспоминает Татьяна. - Тогда я ещё больше стала пить... Я очень за них переживаю, всякие мысли в голову лезут. Хочу посмотреть в им глаза, попросить у них прощения.

Татьяна приехала в студию. Встреча матери и дочери получилась очень эмоциональной - объятия, слёзы.

Елена Французова
Опубликовано: 01.04.2020 14:26 0 855
Тэги: общество
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