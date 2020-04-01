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Главнейший продукт для защиты от коронавируса

Опубликовано: 01.04.2020 13:42 0 1943
Главнейший продукт для защиты от коронавируса

Выстраиваем меню для укрепления иммунной системы.

Нам нужен цинк
Чтобы отразить атаку вируса, наша иммунная система должна быть сильной.
Поддержать ее можно с помощью определенных продуктов, содержащих витамины и микроэлементы. Главнейшим из них является цинк. Дело в том, что без него не могут работать некоторые типы иммунных клеток. Он участвует почти во всех процессах в организме, в частности в синтезе ДНК и РНК. При этом цинк блокирует фермент РНК-полимеразу, который необходим для размножения коронавирусов.
Наш организм не способен производить цинк самостоятельно, поэтому дефицит этого микроэлемента есть у 20–40% населения, а у некоторых людей он достигает и 60%. Важно получать достаточное количество цинка с пищей. Рекомендуемая дневная норма — 11 мг для мужчин и 8 мг для женщин (12 мг для беременных и кормящих). Лучше всего цинк усваивается из продуктов животного происхождения. Больше всего его в мясе — особенно в говядине, телятине и баранине, а также в печени.

Натурально и безопасно
Сейчас просто необходимо включить в свой рацион продукты, богатые цинком. Как ни крути, но без мяса никуда. Это основной источник белка, железа и цинка. Дефицита мяса, к счастью, в Калуге нет. В сети магазинов «Ферма» на прилавках и свинина, и говядина, и телятина, и печень. Это наше отечественное мясо, привезенное из хозяйств ближайших областей. И что важно: только охлажденное, поэтому оно по-настоящему вкусное и полезное — то, что надо сейчас, в вирусное время.
Говядина или телятина к тому же — менее жирное мясо, чем свинина, хорошо сочетается с салатами из свежей зелени и овощами. Телятина — вообще деликатес! Она мягкая, нежная, и главное — в ней — мало холестерина, поэтому подойдёт каждому. Телятину в «Ферме» закупают у проверенных поставщиков — в основном в личных подсобных хозяйствах в Воронежской и Белгородской областях, где животные выращиваются на природных кормах. И, конечно, все мясо проходит строгий контроль. Образцы и сырья, и готовой продукции отправляют в аккредитованную лабораторию, где проводится проверка на микробиологию, пестициды, антибиотики. На предприятии соблюдаются все требования безопасности. Мясо здесь не хранится, после разделки сразу поступает в магазины.

Разнообразьте ужин
Из хорошего качественного мяса можно приготовить множество вкусных блюд. При этом 100 г говядины или баранины дают до 65% суточной нормы цинка! Подкорректируйте свой повседневный рацион.
Если мясо охлажденное, оно получается мягким, сочным и вкусным. Разнообразьте ужин — в сети магазинов «Ферма» есть вкусные, сделанные по-домашнему, вручную, полуфабрикаты: котлеты, биточки, тефтели, рубленые колбаски, купаты, фаршированные перцы и голубцы. Все натуральное, только что приготовленное и имеет срок годности всего 72 часа.
Загляните в «Ферму» по дороге с работы домой — купите мясо для сильного иммунитета!

 

Берегите себя и будьте здоровы!

Опубликовано: 01.04.2020 13:42 0 1943
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