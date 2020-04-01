В калужском бору собираются установить мемориальный комплекс

Городской Совет ветеранов предложил установить в калужском бору памятник-мемориал, посвященный бойцам, освобождавшим Калугу в 1941 году.

- Все мы знаем о том, что 30 декабря 1941 года была освобождена Калуга. Но этому предшествовали огромные, тяжелые бои, - цитирует председателя городского Совета ветеранов Евгения ЯНКЕЛЕВИЧА пресс-служба городской управы. - В воспоминаниях замкомандира 991 полка, впоследствии Героя Советского Союза полковника Мильнера, он рассказывал о том, что их часть – 258 дивизия генерала Сиязова - 24 декабря подошла к Калуге и сходу взяла Ромоданово. В то время в Калуге уже сражалась группа генерала Попова с полковником Краснопивцевым. А 991 полк в это время с направления Квани брал санаторий, располагавшийся в то время на территории бора, и им пришлось трижды сражаться за этот рубеж. Поэтому из исторических сведений известно, что там полегло определенное число наших бойцов.

Он отметил, что в последнее время появились различные публикации, которые называли места захоронений этих солдат. Но группа поисковиков не нашла их могил.

– Даже если и не будут найдены захоронения бойцов, отметить место страшных боев калужане должны обязательно, - считает Янкелевич. - В память об этих событиях городской Совет ветеранов хочет предложить создать мемориальный комплекс в бору. Место надо определить достойное, и создать памятный мемориал, где на стене могут быть выбиты фамилии бойцов, которые освобождали наш город в этих местах. Концепцию мемориала мы планируем обсуждать со специалистами. Совместными усилиями мы можем создать настоящий памятник, который был бы священным местом для жителей Калуги, и в первую очередь – для молодежи.