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Владислав Шапша посетил больницу в Калуге, где разворачиваются койки для приёма пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.03.2020 13:12 0 553
Владислав Шапша посетил больницу в Калуге, где разворачиваются койки для приёма пациентов с коронавирусом

Во вторник, 31 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША провёл рабочее совещание в городской клинической больнице №2 «Сосновая роща».

Он осмотрел помещения кардиологического отделения, которое в настоящее время перепрофилируется для приема больных с новой корнавирусной инфекцией. Все пациенты кардиологического профиля временно направлены на лечение в Областную клиническую больницу в Анненках.

В «Сосновой роще» разворачивают 266 инфекционных коек, оснащенных подводом кислорода. В больнице работают 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), ещё 48 поступят в медицинское учреждение в ближайшие дни, затем ожидается поставка еще 6 аппаратов ИВЛ. Совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области определена схема движения пациентов и медицинского персонала лечебного учреждения с выделением «грязной» и «чистой» зон.

Для обеспечения необходимых санитарных мероприятий Главным управлением МЧС России по Калужской области 29-30 марта проведено развертывание сил и средств для обеспечения в больнице санитарно-эпидемиологического режима, в ходе которого были отработаны процессы установки дезинфекции и шатров для устройства санитарного пропускника. Начаты работы по домонтажу кислородопровода второго корпуса и устройству санитарного пропускника.

Данные меры приняты с целью обеспечения возможного притока больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время с их обследованием и лечением полностью справляется Областная инфекционная больница, где развернуто 165 коек для приема таких пациентов, из них 40 детских. Там готовы дополнительно развернуть ещё 170 коек.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.03.2020 13:12 0 553
Тэги: область
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