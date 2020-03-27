Глава Калужской области совершил рабочую поездку в Сухиничский район

В четверг, 26 марта, состоялась рабочая поездка руководителя Калужской области Владислава ШАПШИ в Сухиничский район.

Он побывал на двух предприятиях пищевой промышленности района: ООО «Молочное море» и ООО «Биорич».

«Молочное море» выпускает более 40 наименований молочной и кисломолочной продукции. Предприятие начинает выходить на проектную мощность – перерабатывать до 30 тонн молока в сутки. Здесь трудится около 100 человек. В декабре прошлого года ООО «Молочное море» награждено дипломом победителя областного конкурса «Покупаем Калужское» в номинации «Лучший товар 2019 года» за сыр полутвердый «Советский».

ООО «Биорич» специализируется на разработке и производстве инновационных функциональных продуктов питания. В настоящее время здесь выпускают три собственных разработки - адаптоген «Lifefactor», пребиотический фитокомплекс «КПД», созданный на основе 27 трав и кореньев, а также комплексный антиоксидант «Ультрастап».

В этот же день Владислав Шапша побывал на Сухиничском комбикормовом заводе. Продукция завода - комбикорма для кур несушек и бройлеров, свиней и крупного рогатого скота.

В районном центре руководитель региона посетил АО «Сухиничская швейная фабрика». Предприятие выпускает классические мужские и детские костюмы.

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом Сухиничская швейная фабрика начала пошив спецодежды – противочумных медицинских халатов, а также медицинских масок.

В ходе осмотра предприятия Владислав Шапша поручил генеральному директору государственного предприятия «Калугафармация» Виктору Афонину расширить взаимодействие с руководством фабрики в целях обеспечения производимыми здесь средствами индивидуальной защиты не только медицинских организаций, но и рядовых граждан через аптечную сеть. В настоящее время фабрика уже пошила для ГП «Калугафармация» 1000 противочумных костюмов.

В продолжение поездки по району Владислав Шапша познакомился с работой Сухиничского железнодорожного узла, который в 2019 году отметил свое 120-летие. Сейчас это один из крупнейших железнодорожных узловобласти с пятью направлениями: на Москву, Брянск, Тулу, Смоленск и Рославль.

У ОАО «РЖД» большие планы по проведению модернизации станции Сухиничи-Главные. благоустройство и ремонт платформ, переходов, благоустройство территории станции.

На привокзальной площади в 2019 году был открыт сквер имени Георгия Пашинского, который служил ее начальником с 1953 по 1973 годы. На площади хотят установить памятник паровозу и построить фонтан.