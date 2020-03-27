Владислав Шапша наградил юбилейной медалью ветерана войны из Сухиничского района

В четверг, 26 марта, в рамках рабочей поездки в Сухиничский район глава Калужской области Владислав ШАПША вручил ветерану войны Нине Александровне ВОЛКОВОЙ юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Нина Александровна ушла на фронт в 19 лет, все годы служила связисткой, воевала во второй гвардейской Севастопольско-Берлинской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия. Победу встретила в Польше.

В послевоенные годы Нина Александровна более 40 лет работала учителем русского языка и литературы в Середейской средней школе. Награждена Орденом «Отечественной войны» и другими почетными наградами.

Вручая медаль, Владислав Шапша поздравил Нину Александровну с предстоящим юбилеем Великой Победы. Она, в свою очередь, поблагодарила главу региона за высокую награду и пожелала ему, а также всем калужанам в его лице мира, счастья и добра.