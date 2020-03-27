Техника Ростсельмаш – новые возможности

Перед началом посевной по доброй традиции аграрии Калужской области побывали в Ростове-на-Дону на производственной площадке производителя агромашин.

Убедиться в качестве лично

Проект «Один день на Ростсельмаш» успешно работает уже 10 лет, а само предприятие в 2019 году отметило 90-летний юбилей. Познакомиться с процессом создания агромашин, убедится в контроле качества и пообщаться с конструкторами и инженерами – уникальная возможность для наших сельхозпроизводителей.

И в этот раз мероприятие прошло очень насыщенно и динамично. За день аграрии увидели самые значимые производственные циклы компании: РПРЗ, специализирующийся в области холодной листовой штамповки металла и лазерной резки, посетили тракторное подразделение, конвейер по сборке комбайнов, логистический центр, экспокомплекс, академию и поучаствовали в тест –драйве.





Проверено на практике

Агротехника произвела на калужан сильное впечатление. Аграрии интересовались техническими характеристиками, поделились свои пожелания, которые обязательно будут приняты в разработку. Руководители агрокомплексов, которые не первый год применяют на своих полях агромашины, отмечали: «И комбайны, и тракторы, действительно, надежны, о сервисе не надо волноваться – на производителя можно полностью положиться в любой ситуации». Такая оценка только подтверждает, что качество проверено на практике. И для предприятия обратная связь с аграриями очень важна. Компания стремится к постоянным улучшениям. Каждого сотрудника здесь обучают статистическим методам контроля и управления качеством, успешно применяют инструменты защиты от ошибок на стадиях разработки конструкции, технопроцессов, оснастки и оборудования. Подход к качеству - очень серьезный.

Новые возможности

Аграриям представили линейку агротехники 2020 года, причем основной упор был сделан на технику, которая максимально бы подходила именно для калужских хозяйств. Это –зерноуборочные комбайны ACROS, VECTOR и NOVA, отлично зарекомендовавшая себя модель RSM 161, которая прекрасно показала себя на сложных агрофонах средней полосы. К ним – самый высокий интерес сельхозпроиводителей. Сотрудники компании поделились и ближайшими планами. В этом году изменения ждут высокопроизводительный комбайн TORUM 785 - он будет дополнен новыми техническими возможностями и комфортной современной кабиной Luxury Cab. И что важно: техника выигрывает и по производительности, и по цене, и по оперативной поставке запчастей.

Незаменимые помощники на селе

Александр Оболов, главный инженер ООО «TH Group Калужский».

- Выражаю особые слова признательности ООО ТЦ "Агрит", которая предоставила возможность посетить производственные площади производителя. Отдельно мог бы выделить зерноуборочную и кормоуборочную технику, очень понравилось качество. Ну и конечно цена на такие агромашины вне конкуренции. Цеха поразили свои масштабом, а производство выстроенной системой контроля качества на всех этапах. Меня поразил зерноуборочный комбайн TORUM 785, я такой машины еще не встречал - ротор вращается в одну сторону, а деки в другую, это верх технического решения. Ну и конечно RSM 161: незаменимый помощник на сложных агрофонах.

Алексей Дмитриев, заместитель директора по производству КФК «Каляево»:

- Я впервые посетил Ростсельмаш. Мы планируем обновить парк техники, поэтому решил лично посмотреть все процессы производства. Производственные площади масштабные, цеха – современные, все, конечно, на достойном уровне. Представлена большая линейка техники для села: комбайны, трактора, косилки, прицепное оборудование. Меня в первую очередь интересовали зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Такие поездки очень важные и нужные, потому что, побывав на предприятии, можно ознакомиться с новинками агротехники, увидеть качество производства и выбрать наиболее подходящую для своих задач технику.