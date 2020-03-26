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Главе Калужской области показали предприятия Ульяновского района

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2020 13:18 0 418
Главе Калужской области показали предприятия Ульяновского района

В среду, 25 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША посетил Ульяновский район

В селе Ефимцево он побывал на строительной площадке животноводческого комплекса ООО «ТиЭйч Рус Калужский» на шесть тысяч дойных коров. В перспективе он будет крупнейшим в Центральном федеральном округе. Полный ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2021 году. Хозяйство также ведет посев кормов, активно вводя в оборот земли сельхозназначения. В 2019 году было засеяно 3576 га, план этого года - 6196 га.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ульяновского района» между селом Ефимцево и животноводческим комплексом построена новая асфальтированная дорога. В ближайших планах - провести реконструкцию областной дороги, связывающей населенный пункт с автомагистралью Ульяново-Козельск.

В селе Ульяново Владислав Шапша ознакомился с деятельностью ООО «КФХ Харчевников». Это единственное в районе свиноводческое хозяйство. На предприятии замкнутый цикл производства. В настоящее время здесь содержатся 12 тысяч голов свиней.  Ежегодно хозяйство производит более 2200 тонн мяса. В период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» (2006-2019 гг.) в развитие вложено более 351 млн. руб. инвестиций.

В визит-центре «Калужские засеки» руководителя области познакомили с работой одноимённого Государственного природного заповедника - памятника природы федерального значения. Он занимает два участка на территории Ульяновского района общей площадью 18 533 га. Здесь расположены старовозрастные дубравы бывших засечный лесов, питомник дикого зубра – самая крупная и перспективная популяция этих животных (10% от мировой популяции).

Владислав Шапша положительно оценил научную деятельность специалистов заповедника с участием иностранных специалистов, а также работу по организации познавательных туров.

- В этих направлениях необходимо двигаться дальше, - заметил он в беседе с руководством заповедника.

В Ульяново глава региона также посетил Храм Воскресения Христова. Он ведёт свою историю с XVIII века. В настоящее время здесь осуществляется реконструкция.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2020 13:18 0 418
Тэги: область
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