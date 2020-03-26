Владислав Шапша вручил медали ветеранам в Ульяново

В среду, 25 марта, в селе Ульяново глава региона Владислав ШАПША вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Валентине Ильиничне АЛЕКСИНОЙ и Ивану Никитичу ТОЧИЛИНУ. В годы войны они узнали все тяготы жизни малолетних узников фашизма.

В послевоенное время Иван Никитич работал учителем начальных классов и директором восьмилетней школы, прошел трудовой путь от первого секретаря Ульяновского райкома ВЛКСМ до заместителя председателя Ульяновского райисполкома. Трудился на руководящих должностях, неоднократно поощрялся почетными грамотами. Награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». С 2005 года является председателем районной ветеранской организации. За общественную работу награжден медалью Калужского областного совета ветеранов «Патриот родной земли», а также медалью Жукова и медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

Валентина Ильинична - ветеран труда. 50 лет работала медицинской сестрой в Ульяновской районной больнице, из них - 23 года старшей медсестрой. Будучи на пенсии, остаётся активным участником общественной жизни района, внештатным корреспондентом местной газеты «Вестник». За трудовые заслуги неоднократно награждалась почетными грамотами и юбилейными медалями.

Поздравляя ветеранов с заслуженной наградой, Владислав Шапша поблагодарил их за честный труд на благо Родины и активную жизненную позицию, поздравил с предстоящим юбилеем Великой Победы, пожелал здоровья и долгих лет жизни.