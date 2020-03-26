Владислав Шапша вручил юбилейные медали жителям Козельска

В среду, 25 марта, в Козельске глава Калужской области Владислав ШАПША вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» жителям районного центра - Людмиле Ивановне ОДЕГОВОЙ и Василию Григорьевичу ВОЛКОВУ.

Людмила Ивановна Одегова – жительница блокадного Ленинграда. Войну встретила восьмилетней девчонкой в г. Кронштадт Ленинградской области. В 1942 году ее семья была эвакуирована на Алтай, а по окончании войны вернулась обратно. В 1954 году по распределению с мужем Людмила Ивановна переехала в Ригу, где работала на Судоремонтом заводе, а затем на 177 Морском заводе ВМФ, Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро «ЗАПАД». В настоящее время проживает в Козельске. Людмила Ивановна награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда», за долголетний добросовестный труд - удостоверением к медали «Ветеран труда».

Василий Григорьевич Волков – участник Великой Отечественной войны. Родился в 1924 году в деревне Нижние Прыски Козельского района в семье колхозников. В армию был призван Козельским РВК. После учебы в запасной части в Горьковской области механик-водитель танка «Т-34» получил боевое крещение под селом Пятихатка Днепропетровской области Украинской ССР. В составе 41-й гвардейской танковой бригады Василий Григорьевич воевал в Молдавии, Румынии, Болгарии и Венгрии. Войну закончил в Праге. Награжден орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны 2 степени», медалями «За отвагу», «За трудовую доблесть» и другими наградами.

Владислав Шапша поблагодарил ветеранов за стойкость духа и мужество, проявленные в суровые военные годы, а также за их многолетний и добросовестный труд на благо страны и родного края.