Владислав Шапша осмотрел калужские заводы и строящийся сквер

В пятницу, 20 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША совершил рабочую поездку по Калуге.

В областном центре он посетил несколько предприятий. Первым из них стало одно из старейших в городе - АО «Калужский электромеханический завод». Основная продукция, выпускаемая предприятием - средства связи специального и гражданского назначения. Сейчас на предприятии реализуется три инвестиционных проекта по реконструкции и техническому перевооружению производства. Кроме того, ведется подготовка новых кадров во взаимодействии с профессиональными учебными учреждениями области и с КФ МГТУ им. Баумана.

Еще одним производством стало ООО «Элмат». Завод был образован в 1982 году для выпуска спецтехнологического оборудования для электронной промышленности. В 1996 году он переориентировался на выпуск товаров для населения. Ключевой продукцией долгое время оставались кухонные вытяжки, по которым компания занимает лидирующее место на российском рынке. Начиная с 2017 этот бизнес стал частью международного бизнеса компании Franke Group (Швейцария). В настоящее время основное направление деятельности – развитие двух торговых марок «Sheffilton» (производство мебели) и «Plastigy» (производство фурнитуры и профиля для мебели, светорассеивателей). За 2019 год общий объем отгруженной продукции превысил 793 млн. рублей. На предприятии работает 342 человека.

А на Правом берегу глава области ознакомился с ходом благоустройства сквера им. Михаила Петровича Краснопивцева советского военачальника, командира 473-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии 50-й армии.

Мемориал создан по инициативе Российского военно-исторического общества. Благоустройство сквера идет в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Уложено плиточное покрытие на площади 400 кв. м. Работы, включая озеленение территории и ее освещение, установку скамеек и видеокамер планируется завершить к 75-летию Великой Победы.