$ 80.16 2.94
87.27 2.38
Главная Новости Общество

Владислав Шапша вручил медаль Александре Афанасьевне Бобковой

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2020 16:12 0 202
Владислав Шапша вручил медаль Александре Афанасьевне Бобковой

В пятницу, 20 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША приехал домой с визитом к жительнице Калуги – участнице Великой Отечественной войны Александре Афанасьевне БОБКОВОЙ. Из рук руководителя региона она получила юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В этом году Александре Афанасьевне исполнилось 97 лет, однако она до сих пор сохраняет бодрость духа. И к приезду гостей успела прихорошиться.

С 1942 по 1944 годы Александра Афанасьевна воевала на Первом Белорусском фронте. Во время войны женщина также сопровождала транспортные средства по доставке со складов на фронт боевых снарядов и боеприпасов.

За проявленный героизм, мужество и храбрость калужанка Александра Афанасьевна Бобкова награждена Орденами Великой Отечественной войны I и II степени, многими медалями.    

Владислав Шапша пожелал Александре Афанасьевне здоровья, душевного спокойствия, любви и заботы близких.

Александра Афанасьевна Бобкова.

Как мы рассказывали, это уже не первая подобная встреча главы Калужской области Владислава Шапши в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в мае нынешнего года.

На этой неделе он вручал медали Александру Ивановичу Назарову и Лидии Ивановне Шустовой в Боровском районе. Ранее Владислав Шапша поздравлял Антонину Ивановну Иванову в Дзержинском районе, Григория Петровича Петрова в Тарусском районе, Валентину Макаровну Блажеевич и Сергея Прокофьевича Мурачева в Ферзиковском районе.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2020 16:12 0 202
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Технологии для добрых дел: Клиенты Газэнергобанка могут производить оплату благотворительных пожертвований по QR-коду
12 мар 2020 14:24
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
ВТБ в Калужской области нарастил розничный кредитный портфель на 22%
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге выявлен первый заболевший коронавирусом. Как вы думаете, когда это всё закончится? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
5 главных факторов, которые следует учесть при покупке плоттера
Часы Hublot: обзор лучших женских моделей
Счетный комитет рекомендует правительству не завершать реализацию проекта «Астана LRT»

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru