Владислав Шапша вручил медаль Александре Афанасьевне Бобковой

В пятницу, 20 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША приехал домой с визитом к жительнице Калуги – участнице Великой Отечественной войны Александре Афанасьевне БОБКОВОЙ. Из рук руководителя региона она получила юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В этом году Александре Афанасьевне исполнилось 97 лет, однако она до сих пор сохраняет бодрость духа. И к приезду гостей успела прихорошиться.

С 1942 по 1944 годы Александра Афанасьевна воевала на Первом Белорусском фронте. Во время войны женщина также сопровождала транспортные средства по доставке со складов на фронт боевых снарядов и боеприпасов.

За проявленный героизм, мужество и храбрость калужанка Александра Афанасьевна Бобкова награждена Орденами Великой Отечественной войны I и II степени, многими медалями.

Владислав Шапша пожелал Александре Афанасьевне здоровья, душевного спокойствия, любви и заботы близких.

Александра Афанасьевна Бобкова.

Как мы рассказывали, это уже не первая подобная встреча главы Калужской области Владислава Шапши в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в мае нынешнего года.

На этой неделе он вручал медали Александру Ивановичу Назарову и Лидии Ивановне Шустовой в Боровском районе. Ранее Владислав Шапша поздравлял Антонину Ивановну Иванову в Дзержинском районе, Григория Петровича Петрова в Тарусском районе, Валентину Макаровну Блажеевич и Сергея Прокофьевича Мурачева в Ферзиковском районе.