$ 77.21 3.32
84.89 2.58
Главная Новости Общество

Областные депутаты предлагают расширить перечень обязательных требований к легковому такси

Даниил Марченко
Опубликовано: 19.03.2020 17:21 0 349
Областные депутаты предлагают расширить перечень обязательных требований к легковому такси

В четверг, 19 марта, состоялось очередное заседание Калужского областного Заксобрания. Начали с присвоения наград. Так, звание «Почётный гражданин Калужской области» получил Анатолий Артамонов. Напомним, что бывший губернатор сейчас является председателем комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации.

- В феврале мы заслушали отчет Анатолия Артамонова, в котором обозначено все, что сделано за прошедшие 20 лет. Самодостаточных регионов в Российской Федерации десяток с небольшим. Калужская область стала одним из них. Заслуги Анатолия Артамонова в этом неоспоримы, - отметил председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, комментируя принятое решение.

На этом награждения не закончились. Вслед за бывшим главой региона почётные звания получили и два предприятия. «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств» и СПК «Нива» решением депутатов стали обладателями звания «Трудовая слава Калужской области».

Также парламентарии приняли закон, защищающий областной бюджет от налоговых потерь. Необходимость такого решения была вызвана особенностью программного обеспечения, которое используется для уплаты налога. С начала 2019 года область участвует в эксперименте по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По предложению областного минфина доходы от этого налога, подлежащие зачислению в областной бюджет, в прошлом году были переданы на уровень муниципалитетов. Но в мобильном приложении «Мой налог» не оказалось функции выбора муниципалитета, указать можно лишь субъект РФ.

Областной минфин предложил приостановить до начала следующего года действие нормативов отчисления в местные бюджеты налога на профессиональный доход. Этот налог пока будет перечисляться в областной бюджет. Потери же местных бюджетов будут компенсированы путем внесения соответствующих поправок в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Среди других принятых в этот день законов – возможность для муниципалитетов вносить требования по удалению борщевика в правила благоустройства и, затем наказывать нерадивых владельцев земельных участков, не соблюдающих установленные нормы. Муниципалитеты смогут также принять свои программы по борьбе с борщевиком.

Также депутаты, по инициативе фракции «Единая Россия» расширили требования, предъявляемые к легковому такси. Соответствующая инициатива направлена в Государственную Думу РФ. В частности, теперь предлагается, что такси должны быть в обязательном порядке оборудованы детскими креслами.

Даниил Марченко
Опубликовано: 19.03.2020 17:21 0 349
Тэги: законодательное собрание
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Технологии для добрых дел: Клиенты Газэнергобанка могут производить оплату благотворительных пожертвований по QR-коду
12 мар 2020 14:24
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
ВТБ в Калужской области нарастил розничный кредитный портфель на 22%
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге выявлен первый заболевший коронавирусом. Как вы думаете, когда это всё закончится? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
5 главных факторов, которые следует учесть при покупке плоттера
Часы Hublot: обзор лучших женских моделей
Счетный комитет рекомендует правительству не завершать реализацию проекта «Астана LRT»

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru