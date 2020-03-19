Областные депутаты предлагают расширить перечень обязательных требований к легковому такси

В четверг, 19 марта, состоялось очередное заседание Калужского областного Заксобрания. Начали с присвоения наград. Так, звание «Почётный гражданин Калужской области» получил Анатолий Артамонов. Напомним, что бывший губернатор сейчас является председателем комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации.

- В феврале мы заслушали отчет Анатолия Артамонова, в котором обозначено все, что сделано за прошедшие 20 лет. Самодостаточных регионов в Российской Федерации десяток с небольшим. Калужская область стала одним из них. Заслуги Анатолия Артамонова в этом неоспоримы, - отметил председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, комментируя принятое решение.

На этом награждения не закончились. Вслед за бывшим главой региона почётные звания получили и два предприятия. «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств» и СПК «Нива» решением депутатов стали обладателями звания «Трудовая слава Калужской области».

Также парламентарии приняли закон, защищающий областной бюджет от налоговых потерь. Необходимость такого решения была вызвана особенностью программного обеспечения, которое используется для уплаты налога. С начала 2019 года область участвует в эксперименте по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По предложению областного минфина доходы от этого налога, подлежащие зачислению в областной бюджет, в прошлом году были переданы на уровень муниципалитетов. Но в мобильном приложении «Мой налог» не оказалось функции выбора муниципалитета, указать можно лишь субъект РФ.

Областной минфин предложил приостановить до начала следующего года действие нормативов отчисления в местные бюджеты налога на профессиональный доход. Этот налог пока будет перечисляться в областной бюджет. Потери же местных бюджетов будут компенсированы путем внесения соответствующих поправок в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Среди других принятых в этот день законов – возможность для муниципалитетов вносить требования по удалению борщевика в правила благоустройства и, затем наказывать нерадивых владельцев земельных участков, не соблюдающих установленные нормы. Муниципалитеты смогут также принять свои программы по борьбе с борщевиком.

Также депутаты, по инициативе фракции «Единая Россия» расширили требования, предъявляемые к легковому такси. Соответствующая инициатива направлена в Государственную Думу РФ. В частности, теперь предлагается, что такси должны быть в обязательном порядке оборудованы детскими креслами.