Глава Калужской области вручил ветеранам из Боровска юбилейные медали

Как мы уже рассказывали, в среду, 18 марта, состоялась рабочая поездка в Боровский район главы Калужской области Владислава ШАПШИ. В рамках этого визита в Боровске он вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» двум жителям района – Александру Ивановичу НАЗАРОВУ и Лидии Ивановне ШУСТОВОЙ.

Александр Иванович Назаров в Великую Отечественную войну дошел до Кенигсберга. Он отмечен орденами, медалями и благодарностями Верховного Главнокомандующего. В мирное время трудился на ткацкой фабрике Боровска «Красный октябрь». Кроме того, он был ведущим актером созданного при фабрике народного театра. А партнершей Александра Ивановича была Нина Усатова - ныне народная артистка России.

До сих пор Александр Иванович ведет активную общественную деятельность. Он является членом районного Совета ветеранов войны и труда и участником всех общегородских мероприятий. В этом году, 9 апреля, герою-победителю исполнится 95 лет.

А Лидия Ивановна Шустова свой 90-летний юбилей отметила как раз в день визита Владислава Шапши - 18 марта. Она - труженик тыла и несовершеннолетний узник. Лидия Ивановна работала на швейной и ткацкой фабриках. После войны она вырастила троих детей. Сейчас у нее шестеро внуков и восемь правнуков.

Глава Калужской области поблагодарил ветеранов за самоотверженный и многолетний труд на благо страны и родного края, а также за их личный вклад в Великую Победу и в развитие родного Боровска.