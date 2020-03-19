Что показали Владиславу Шапше в Боровском районе

В среду, 18 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША побывал на ряде промышленных и социальных объектов Боровского района. В поездке его сопровождал глава администрации муниципального образования Николай Калиничев.

В Балабаново Владислав Шапша посетил котельную, реконструированную в рамках концессионного соглашения с ООО «Калужская энергосетевая компания». В настоящее время на территории района в рамках государственно-частного партнерства реализуются два инвестиционных проекта, направленных на комплексное решение вопросов в сфере теплоснабжения. Общий объем инвестиций составляет около 600 млн. рублей. Реализация проектов позволит обеспечить устойчивую работу систем теплоснабжения в отопительный период в Боровске и Балабаново.

Также глава региона осмотрел детский сад №12 «Маленькая страна», построенный в Балабаново в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. Из них 80 - для детей до трех лет. Глава области осмотрел игровые и учебные помещения, пищеблок с современным оборудованием, бассейн, сенсорную и соляную комнаты. Созданные здесь условия способствуют не только комфортному пребыванию детей, но и их оздоровлению.

В районном центре руководителя области познакомили с деятельностью филиала акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» - Опытного завода «Вега». Предприятие производит судовые движители и системы управления движителями для нужд гражданского судостроения, военного кораблестроения, для надводного и подводного флота. Продукция завода поставляется на большинство судостроительных и судоремонтных предприятий России. Объем ее выпуска в 2019 году составил порядка 800 млн. рублей.

С главой администрации городского поселения «Город Балабаново» Сергеем Галкиным Владислав Шапша обсудил ряд проектов развития муниципалитета, которые планируется реализовать в ближайшее время. В их числе проекты строительства культурного центра и физкультурно-оздоровительного комплекса.

В ходе посещения города глава района Николай Калиничев также рассказал о преобразованиях в городской транспортной системе. Для работы на маршрутах приобретены современные автобусы с низким расположением широкого ровного пола. Эта конструкция более удобна для пассажиров, в том числе людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан, а также для перевозки детей в колясках.

В этот же день глава региона посетил животноводческий комплекс и молочный завод группы компаний «Асеньевское Молоко». В хозяйстве содержится около 2600 голов КРС одной из наиболее продуктивной молочной породы - «голштинская». Животные находятся на беспривязном содержании. Комплекс оснащен современным оборудованием. Годовой надой составляет 9400 тонн, среднесуточный на корову - 25 кг. Автоматизация производственных линий обеспечивает максимально эффективную переработку молока. Завод выпускает около 30 наименований молочной продукции, которая проходит строгий контроль на всех этапах производства.

Владислав Шапша одобрил планы руководства группы компаний по увеличению поголовья скота и расширению ассортимента высококачественной молочной продукции.

Поездка руководителя области завершилась рабочей встречей с главой администрации муниципального образования Николаем Калиничевым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития Боровского района.