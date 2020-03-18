Владислав Шапша наградил ветеранов и побывал в новом детском саду

Во вторник, 17 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША с рабочей поездкой побывал в Малоярославецком районе.

В деревне Афанасово он посетил ООО «ЦУЕГГ РУССИЯ», деятельность которого началась в 2010 году. Завод выпускает фруктовые наполнители для молочной и хлебобулочной промышленности. Их упаковка в металлические герметичные контейнеры асептическим способом под давлением позволяет избежать применения консервантов. В настоящее время на предприятии работает 93 человека. По итогам 2019 года объём выпуска продукции составил 15 835 тонн, продажи превысили 2,1 млрд. рублей.

Также руководитель региона побывал в новом детском саду № 6 «Синяя птица», который на этой неделе принял первых детей. Его открытие позволило полностью закрыть потребность Малоярославца в местах для детей ясельного возраста.

Садик построен в рамках госпрограммы «Развитие образования в Калужской области» и регпроекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Проект был завершен в декабре прошлого года. Детский сад рассчитан на 220 мест (12 групп), из которых 60 предназначены для яслей. В саду есть бассейн, соляная и сенсорные комнаты, спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс, пищеблок с современным оборудованием. Здесь создана лучшая в области комплексная система организации работы с детьми-инвалидами и их родителями.

Кроме того, Владислав Шапша встретился с ветеранами Великой Отечественной войны Зоей Владимировной Соколовой и Ниной Демьяновной Кречетовой и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Зоя Владимировна Соколова - Почетный гражданин Малоярославца и член районного Совета ветеранов. Она родилась в Калуге в 1926 году. Медалями за боевые заслуги отмечен её подвиг в годы войны, грамотами и благодарностями – 50-летний труд на благо Родины.

Нина Демьяновна Кречетова родилась в 1928 году в Брянской области. 15-летней девочкой воевала в партизанских отрядах на Брянщине. Инвалид Великой Отечественной войны имеет медали и ордена за боевые заслуги. Более 40 лет она трудилась в народном хозяйстве.