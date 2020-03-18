«Светофор» раскрасит даже серые будни

Калужский и Обнинский хлебокомбинаты поздравили калужан с Днем добрых дел

Нам хотелось сделать для всех что-то особенное, удивить, зарядить калужан оптимизмом на всю весну. Ведь здорово, когда все вокруг улыбаются и радуются!

Согласитесь, ничто не поднимает настроение лучше, чем свежая ароматная выпечка! В День доб­рых дел Калужский и Обнинский хлебокомбинаты в сквере Мира дарили фирменный флажок и угощали новинкой — ​ сдобной булочкой «Светофор». Это булочка необычная: состоит из трех частей разных цветов. Настроение сразу поднимается! А дети очень рады такому подарку! Некоторые подбегали и просили дать им еще такую булочку, потому что очень понравилась.

— Здесь используются исключительно натуральные красители, — ​рассказали сотрудники хлебокомбината. — ​Это красивые сдобные, сладкие булочки! Мы повторили нашу советскую классику. Если помните, раньше были такие. Их приво­зили в булочную на большом подносе горячими, неразделенными. Продавщица брала большие щипцы и подавала покупателям булочки. И это был такой волнительный момент… Одно из ярких детских воспоминаний! Попробуйте — ​у «Светофора» вкус тот же самый!

— Ой, как здорово получить такой подарок, — ​благодарила нас пенсионерка Надежда Николаевна, — ​Каждый день беру хлеб нашего хлебокомбината в магазине рядом с домом, но такую булочку еще не пробовала. Домой внукам отнесу, у меня их двое, вместе чаю попьем.

На одной из лавочек две девушки остановились перекусить, достали термос с кофе. Мы поздравили их с Днем добрых дел и вручили булочки. Оказалось, девушки — ​Наталья и Светлана — ​из Обнинска, приехали в Калугу по работе и нашему подарку были очень рады. Наталья призналась:

— Бутерброды не взяла, думала просто попью кофе, а тут такой замечательный сюрприз!

Булочка мягкая, воздушная, с хрустящей корочкой, просто тает во рту. Отлично и с чаем, и с кофе, и с молоком, и с кефиром!

Прохожие удивлялись подарку, но улыбались, благодарили. И своими улыбками заряжали нас оптимизмом. Вот так неожиданное доброе дело может поднять настрое­ние на весь день! И совсем не обязательно дожидаться тематических дат, сделайте что-то хорошее прямо сейчас, мир станет добрее.

Владислав и Арина:

— Разноцветная булочка сразу поднимает настроение. Да, это, конечно, сюрприз для нас. Попробуем обязательно!

Наталья из Обнинска

— Каждый день должен быть добрым! Надо всегда совершать доб­рые дела. Так здорово получить яркую булочку в подарок, мы с подругой как раз остановились попить кофе. И вы нас «провоцируете» сделать что-то хорошее!

У нас и так настроение было прекрасное, а с вашим поздравлением еще лучше стало! Очень нравится Калуга.​ Гостеприимный город, все очень дружелюбные.





Анна и Михаил из Краснодара:

— Прикольно у вас в Калуге: подарки дают прямо на улице! Нас нигде с Днем добрых дел еще не поздравляли. Обязательно попробуем вашу местную продукцию! У нас в Краснодаре сейчас +24оС, приезжайте к нам в гости!

Светлана из Обнинска:

— Мы погуляли немного по городу, решили зайти в сквер Мира, перекусить и такой неожиданный подарок получили — ​«Светофор». Приятно, что это продукция родного Обнинского хлебокомбината, но пока такую еще не пробовали.