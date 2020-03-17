80 калужан пришли спасать Дом Ципулина

На минувших выходных в Калуге неравнодушные горожане пришли к Дому Ципулина на улице Подвойского, чтобы своими силами навести порядок на территории. Днём ранее с инициативой провести подобное мероприятие выступил врио городского головы Дмитрий Денисов. Всего на субботник пришло около 80 человек.

- По данному адресу было зарегистрировано 10 семей, и в настоящий момент идет процесс расселения, - рассказал глава города. - В прошлом году одна семья получила жилое помещение и переехала из этого дома, в настоящее время по восьми семьям ведется работа о предоставлении денежных компенсаций за изымаемое жилое помещение, они ищут варианты, по сути, уже сидят на чемоданах. Две семьи изъявили желание, чтобы город приобрел для них жильё. После переезда жильцов город станет полноправным владельцем помещения и совместно с общественностью будет решать дальнейшую судьбу данного объекта.

Участники субботника убрали мусор и навели порядок на прилегающей территории. В само помещение попасть оказалось трудно: ступеньки здания разрушились и пришлось использовать лестницу.

- Перед нами стоят две задачи: увековечивание памяти давнего владельца здания - градоначальника Ивана Ципулина; а также приспособление объекта под современное использование, - отметил Денисов. - К сожалению, здание находится на городской периферии, поэтому бизнесу оно не так интересно, как иные объекты. В восстановлении придется участвовать средствами местного бюджета. В ближайшее время планируем сформировать техническое задание на разработку проекта реставрации данного здания, а затем будем искать совместный источник финансирования. И конечно, после сегодняшней уборки здесь необходимы охранные мероприятия.