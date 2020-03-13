Глава Калужской области посетил Дзержинский район

В четверг, 12 марта, Владислав ШАПША совершил рабочую поездку в Дзержинский район.

В сопровождении временно исполняющего обязанности главы администрации района Виталия Грачева он посетил ряд наиболее значимых для муниципального образования объектов.

Знакомство с промышленностью района началось с посещения АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» – одного из лидеров в регионе по производству мяса птицы и привлечению инвестиций. В прошлом году предприятием произведено 70 тыс. тонн мяса птицы, 34 млн. куриного яйца, поголовье птицы составило 3,7 млн. голов. Фабрикой организовано сотрудничество с ресторанной сетью. С этой целью в декабре 2019 года запущен цех глубокой переработки мяса. Объем инвестиций предприятия в расширение производственных мощностей за прошлый год составил 276 млн. руб.

Еще одним предприятием, которое посетил Владислав Шапша, стало ООО «Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура» (ПЗБМ) – старейшее предприятие целлюлозно-бумажной промышленности в России, имеющее 300-летнюю историю. Мануфактура занимается разработкой, производством и поставкой широкого ассортимента товаров по двум направлениям: «Тарный картон» и «Тетрадное направление».

За последние 10-летие здесь увеличили выпуск и реализацию тарного картона почти в три раза. Большой объём работ сделан для повышения качества продукции и соблюдения требования к охране окружающей среды. Инвестиции в основной капитал за 2019 год составили 165 млн. рублей. ООО «ПЗБМ» занимает третье место в стране по производству и реализации тетрадей общих и ученических. По разным видам этих изделий предприятие занимает от 8 % до 20% рынка России и СНГ, производя и реализуя 210 млн. штук (в 12-листном исчислении). На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям ИСО 9001. ПЗБМ стало участником национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Цель – повысить производительность труда на предприятии в течение 3-х лет на 10, 15 и 30% к базовому году за счет внедрения методик бережливого производства.

В частном музее бумаги «Бузеон», расположенном на территории ПЗБМ, Владиславу Шапше представили историю бумажного производства от его зарождения до наших дней. Здесь, в историческом здании площадью 1280 кв.м. в 2018 году открыт первый в России музей бумаги. В его создании приняли участие предприятия целлюлозно-бумажного комплекса Пермского края, Нижегородской, Вологодской, Калужской, Тверской областей. Научные консультации оказывала Российская государственная библиотека. Особенным интересом посетителей музея пользуются мастер-классы по ручному отливу бумаги и её декорированию, сбору школьной тетради.

Глава региона также посетил ООО «Мастер Гриб», где познакомился с процессом выращивания шампиньонов. Мощности предприятия позволят выращивать 10 тысяч тонн этих грибов в год и порядка 30 тонн в день. За 2019 год с момента запуска производства уже произведено 136 тонн грибов. Сегодня здесь трудятся 343 человека, в ближайшее время количество работников достигнет 450. Всего в проект инвестировано более 3,5 млрд. рублей, в том числе за 2019 год 1,1 млрд. руб. Произведенная продукция реализуется в регионах России и ближнего зарубежья. На ООО «Мастер Гриб» созданы хорошие условия для тружеников, на предприятии высокий уровень технологичности и современная культура производства.

Кроме того, Владислав Шапша осмотрел производственную базу Кондровской бумажной компании. На сегодняшний день здесь организован цикл производства от макулатуры до упаковочных материалов. Мощности позволяют изготовить очень широкую номенклатуру для различных образцов промышленности. Наличие собственного автопарка позволяет оперативно доставлять продукцию заказчикам на территории ЦФО. Сотрудничество с крупными транспортными компаниями дает возможность поставлять в дальние регионы России. В 2019 году ООО «КБК» также стало участником национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Имеющаяся инвестиционная программа предполагает вложение около 1 млрд. рублей в наращивание производственных мощностей.

Помимо предприятий, рабочая поездка главы области включала посещение ряда социальных объектов.

Одним из них стала Кондровская СОШ №3 – старейшее учебное заведение города. Здесь обучаются 422 школьника и 44 воспитанника дошкольного отделения. На базе школы работают многочисленные кружки и спортивные секции, т.к. школа является социокультурным центром южной части города. Администрацией района произведен ремонт системы отопления на сумму 5,2 млн. рублей, на средства областного бюджета в сумме 23,1 млн. рублей отремонтированы кровля и фасад. Запланированы работы по внутреннему ремонту помещений и благоустройству прилегающей территории.

С руководством школы и представителями местной администрации Владислав Шапша обсудил перспективы строительства вблизи учебного учреждения крытой ледовой арены, которая будет отнесена в введение спортшколы.

Еще одним объектом, вошедшем в программу посещения главой области, стала Центральная межрайонная больница № 6 в г. Кондрово. Она образована в 2019 году в результате присоединения к Дзержинской ЦРБ центральной больницы Медынского района. В составе учреждения две поликлиники (г. Кондрово, п. Товарково), две врачебные амбулатории с дневным стационаром (с. Льва Толстого, п. Полотняный Завод), женская и детская консультации, Пятовская и Жилетовская врачебные амбулатории, станция скорой помощи, 21 ФАП, в том числе передвижной.

По мнению Владислава Шапши, одной из важнейших задач, которую предстоит решить руководству межрайонной больницы совместно с местной властью – полностью обеспечить учреждение высококвалифицированными врачами.

В п. Полотняный Завод глава области посетил Храм Преображения Господня - один из важнейших объектов музея-заповедника «Полотняный Завод».