Владислав Шапша вручил юбилейную медаль труженице тыла

В четверг, 12 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША в рамках рабочей поездки в Дзержинский район встретился с ветераном Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Антониной Ивановной ИВАНОВОЙ и наградил ее юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы».

Рассказывая о себе, Антонина Ивановна отметила, что является тружеником тыла, ветераном труда, членом районного Совета ветеранов войны, труда и Вооружённых сил.

Ее трудовой стаж составляет 52 года. Она работала заведующей районной детской библиотекой, заведующей отделом политического просвещения Дзержинского районного Комитета Коммунистической Партии Советского Союза.

Антонина Ивановна активно занималась общественной работой на посту секретаря городской избирательной комиссии, а также в должности народного заседателя Дзержинского районного суда и Калужского областного суда, председателя районного Общества книголюбов.

Ее личный вклад в достижения страны отмечен медалями: «За трудовое отличие», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы», «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», медалями в связи с юбилеями Победы в Великой Отечественной войне, а также почётным знаком «За активное участие в переписи населения 2002 года».

Глава региона Владислав Шапша поблагодарил Антонину Ивановну за долгий честный труд на благо Родины и пожелал здоровья и благополучия.