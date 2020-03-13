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Управляющая компания «Калужский край» все проблемы решает быстро

Опубликовано: 13.03.2020 12:51 0 252
Управляющая компания «Калужский край» все проблемы решает быстро

Жители многоэтажек рассказали, почему перешли в новую УК.
Дом — ​это значимая часть жизни любого человека. Каждому из нас хочется, чтобы он был комфортным, уютным и безопасным. Многоквартирный дом — сложный организм, требующий постоянного ухода и ремонта. Без помощи управляющих компаний в решении насущных бытовых вопросов жителям не обойтись.
Но, как правило, управляю­щие компании не пользуются любовью у населения. В сети можно найти буквально шквал негативных отзывов об их работе. Чаще всего калужане жалуются на то, что УК месяцами не решают самые элементарные проблемы.
Каково же было наше удивление, когда в редакцию стали поступать звонки с благодарнос­тями в адрес управляющей компании «Калужский край». То специалисты «Калужского края» оперативно протечку устранили, то дымоход почистили, то крышу, которая стоит несколько лет в очереди на капремонт, залатали.
При этом управляющая компания работает на рынке  недавно — ​год. В ее управлении — 33 многоквартирных дома. Жильцы многоэтажек находят ее сами — ​методом «сарафанного радио», ​пообщавшись с соседями.
Мы решили встретиться с жителями многоэтажек, которые перешли в УК, и выяснить, чем же им так приглянулся «Калужский край».

Качество и оперативность
Дом на Циолковского, 37, одним из первых перешел в эту управляющую компанию.
— Я уже 11 лет являюсь старшей по дому, — ​рассказывает Людмила Яковлевна Симонова. — ​За это время наш дом сменил несколько управляющих компаний. Так что опыт работы с ними у меня есть. Если раньше я приходила в УК с каким-то вопросом, ответ на который можно было бы дать сразу, то мне тут же говорили: «Пишите ваш вопрос письменно, в течение месяца дадим ответ!» В «Калужском крае» такого нет. Здесь мне лично перезванивает директор. С «Калужским краем» у нас сложились настоящие человеческие отношения. Вопросы решаются оперативно.
Мне нравится подбор кад­ров. Здесь работают добросовестные люди. Они ответственно относятся к своей работе. Так, 19 февраля у нас произошла авария. Прорвало трубу отопления, затопило подвал. Я, заметив все это, не глядя на часы, позвонила в УК. У них уже закончился рабочий день. Но они оперативно приехали и до половины одиннадцатого работали. Хотя могли бы нашу проблему переключить на аварийную службу. Так что в «Калужском крае» реагируют на обращения быстро, ремонтируют качественно. Как-то жильцы пожаловались в жил­инспекцию на то, что холодно в квартирах. Провели проверку, оказалось, что на самом деле температура была даже больше той, которая положена.
Пользуясь случаем, хочу поздравить сотрудников  ООО УК  «Калужский край» с Днем работников ЖКХ, пожелать успехов и дальнейшего развития.


Мгновенное решение
А вот многоквартирный дом на Дзержинского, 4, только с марта перешел в «Калужский край». 
— У нас заканчивался договор со старой управляющей компанией. Мы стояли перед выбором: ​ либо остаться в старой УК, либо переходить в новую, — ​вспоминает старшая по дому Ольга Петровна. — ​Я, пообщавшись со старшими по дому, которые уже перешли в «Калужский край», услышала от них только положительные отзывы. И мы рискнули. И, как оказалось, не зря. Те проблемы, которые нас волновали и возникали на протяжении многих лет ​(замена водоразборных кранов, труб) сразу же решились. У нас сантехник появился, который полностью обследовал дом. Он проверил, в каком состоя­нии трубы, где и что нужно заменить, где и какая поломка. Все, о чем бы мы УК не попросили, делается. Возникли у нас уже и форс-мажорные моменты — ​аварийные ситуа­ции, но их ликвидировали оперативно.
— Я старшая по дому на Георгиевской, 18, уже более пяти лет. Недавно мы решили сменить УК, перешли в «Калужский край». И теперь я могу сравнить две УК — ​старую и новую. ​Это небо и земля, — ​рассказывает Вера Адамовна. — ​У нас большой двор. Он быстро зарастает травой. Бывало, приходилось в прежнюю УК на поклон идти, уговаривать, упрашивать, чтобы они покосили траву. А директору «Калужского края» Андрею Андреевичу только скажешь — все проблемы решены. Очень быстро реагируют на все просьбы. Четыре ­года мы писали заявления, чтобы отремонтировали ступеньки возле четвертого подъезда. В «Калужский край» перешли, и ступеньки сразу отремонтировали. Дом у нас старый, наверное, ему уже лет 36, крыша давно течет. Фонд капремонта обещает взяться за нее только в 2021 году. Но надо же как-то до этого времени дожить. «Калужский край» залатал нам кровлю. Лично у меня была проблема с газовой колонкой, пришел специалист, проверил, посмотрел, объяснил, в чем дело, и сразу подправил. Если раньше приходилось дожидаться две-​три недели, чтобы решить какую-то самую элементарную проблему, то сейчас все делается быстро.



Индивидуальный подход
Основной контролирующий орган в работе УК — ​государственная жилищная инспекция. Мы заглянули на официальный сайт ГЖИ и убедились, что предписаний «Калужский край» имеет немного, и ни одного не исполненного предписания у нее нет.
Директор ООО УК «Калужский край» ­Андрей Будкевич ­рассказывает, что в основном у ­него в управлении находятся дома центра Калуги: ​на улицах Добровольского, Октябрьской, Суворова, Дзержинского, ­Циолковского, Комарова.
— Процентов 90–95 — ­это старые дома. Конечно, дом  дому рознь, в каждом свои проблемы: у кого-то с коммуникациями, у кого-то с ­крышей, — ​рассказывает Андрей Андреевич. — ​Мы ­стараемся все вопросы оперативно решать. Очень часто вне­штатные ситуации возникают ночью и в выходные дни. Поэтому у нас заключен ­договор с аварийной службой. Но и наши специалисты готовы в любое время дня и ночи выехать на место. Мы индивидуально работаем с каждым домом. Знаем, чем он живет, какие проблемы необходимо решить в первую очередь. А благодарность жителей —  лучшая оценка нашей работы.

Опубликовано: 13.03.2020 12:51 0 252
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