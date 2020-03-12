Калужские танцоры за полтора месяца покорили Америку

Известный калужский танцор и хореограф Артур МИКОЯН, вокалист Влад МИРОНОВ и ансамбль «Ровесник» Калужского колледжа культуры полтора месяца жили в Штатах.

Гастроли по США проходили в рамках программы культурного обмена одного из благотворительных фондов.

— Добирались мы до Америки сутки, очень устали, — ​рассказывает руководитель группы Артур МИКОЯН, — ​летели с пересадкой в Амстердаме. Там нас поделили на две группы и посадили на разные рейсы. Я из-за этого переживал, но оказалось, что зря. Когда поднялись на высоту 10 тысяч метров, там ловился Wi-Fi, и мы постоянно были на связи.

Прилетели в Нью-Йорк. Долго ждали рейса до Кливленда. Погуляли по огромному аэропорту. Он нас поразил своими масштабами — оказывается, там есть даже метро!

В Кливленде нас встретил Виталий, который и организовал эту поездку. Виталий, кстати, родом из Боровска и был очень рад увидеть земляков, подготовил для нас обширную программу. И, как он нам признавался, такие длительные гастроли вряд ли ещё для кого-то устроит.

Танцы с утра до ночи

— Америку мы исколесили всю, проехали больше 5 тысяч км. Были в штатах, где стояла жара — удалось даже искупаться в океане, и в штатах, где лежал снег. Жили в отелях, в семьях, даже в католических и протестантских храмах. Было много концертов, иногда по четыре в день. И нас очень хорошо принимали, подбегали сфотографироваться, взять автограф. Им были интересны костюмы, наши танцевальные движения, инструменты — балалайки.

Помимо концертов дали много мастер-классов. Обучали деток русским танцам. А иногда танцевали прямо на улице. В Голливуде есть небольшая локальная зона, где танцуют все, кто захочет. Пошла такая классная музыка — и мы сразу туда влетели и на каком-то хайпе исполнили русские элементы с русским рэпом. Народ собрался, снимает…

В Вашингтоне возле мемориала Линкольна есть творческое пространство. Я там делал стойку на голове, шпагаты. Все удивлялись, фоткали. В Штатах очень ценят тех, кто наделён каким-то даром.

От инопланетян до казино

— Каждый штат Америки отличается своими традициями. Нью-Мексико связан с инопланетянами. Они везде, даже когда заходишь в уборную, видишь на стенах глаза пришельцев. В Нью-Мексико якобы когда-то упал НЛО. Кроме того, там есть обсерватория, проводятся космические исследования и постоянные наблюдения за космосом.

Техас — ​совсем иной. Это штат, где развито скотоводство. Там много породистых лошадей, быков с огромными рогами… Аризона — ​долина огромных кактусов. В штате Невада — ​Лас-Вегас, ​город-праздник, яркий, эффектный, с разными шоу и казино. И они очень бережно относятся ко всем этим особенностям.

Как живут индейцы

— В историческом музее для меня стало открытием, что не было никакого геноцида индейского народа. Коренной индеец рассказывал нам, что все вопросы решались мирно благодаря бартеру или выкупу земли.

Сейчас в Америке есть ­резервации индейцев, они огорожены. Это земля их предков, она не облагается налогом. Там индейцы живут своими традициями. Стоят маленькие дома. Есть вождь. Занимаются они в основном скотоводством, охотой. И до сих пор ходят с луками. Мы видели эти резервации. Я даже приобрёл там красивые бусы. Оказывается, в этих местах много бирюзы. Как нам рассказали, она попадается на каждом шагу, копаешь землю — и находишь этот минерал.

Большая масса индейцев теперь перебирается в города и смешивается с местными. Интересно наблюдать, как пемешаны эти разные крови. Особенно много таких смешений в Нью-Мексико.

Артур Микоян «пролетает» над Гранд-Каньоном.

Штат Аризона, долина кактусов. Каждый отросток на кактусе — это плюс 100 лет.

С прекрасной Кэтти.

В Сан-Диего на набережной.

После каждого концерта — ​фотосессия со зрителями.

Техас. Долина динозавров.

В Вашингтоне у Белого дома.

В казино

— Один из самых ярких городов, где мы побывали, — ​Лас-Вегас! Поражает, как среди пустыни, где нет ни воды, ни жизни, кроме змей и скорпионов, люди создали такую инфраструктуру! В городе зашкаливает шик, блеск дороговизны. Каждый район повторяет достопримечательности какой-то европейской страны: ​есть парижский блок с Эйфелевой башней, венецианский…

Нас предупредили, что Лас-Вегас сильно отличается от других штатов, потому что сюда стекаются люди со всего мира, и может встречаться агрессия. Действительно, однажды наши ребята, ​Влад Миронов и Андрей Яковлев, ​гуляли по городу и стали свидетелями уличной стычки. Но всё же Лас-Вегас — город-праздник, где каждый хочет ярко себя показать. Там запросто можно увидеть какую-нибудь мировую знаменитость — от Леди Гага до Селин Дион.

Мне любопытно было заглянуть и в казино, ощутить его энергетику. Пускают только тех, кто старше 21 года, с этим там строго. Заходишь, в зале атмосфера шика… Запах сигар смешивается с нотками дорогого бренди с вишней и цедрой апельсина. Женщины в роскошных нарядах, дорого одетые мужчины. Но у меня они вызывали грусть и печаль, потому что я понимал: вот сейчас они сливают колоссальное количество денег, а потом хватаются за голову — ​зачем? И хотя это состоятельные люди, всё равно понятно, что приходят они с какой-то надеждой, а уходят ни с чем. При мне только у одного столика, где сидели, кажется, швейцарцы, раздались радостные возгласы. Мужчина выиграл и кричал так, будто у него ребёнок родился.

Университет, как город

— В Америке мы побывали в нескольких университетах. Они сильно отличаются от наших. Там университет — это мини-город, на территории которого несколько корпусов, колледжи, общежития, домики для проживая студентов, парковки. В общем, целая индустрия. И готовят огромное количество специалистов. Например, если это творческий вуз, как Университет Гранд-Каньон, в нём есть отделения музыки, вокала, хореографии. А ещё отделения, где учат работников сцены, кукольников, осветителей, стилистов, даже тех, кто что-то вяжет для театра. Численность студентов — огромная: ​по 30–60 тысяч, около 500 человек профессуры! Но образование всё платное и стоит очень дорого. Интересно, что там существует иерархия становления личности. Например, первый курс ты живёшь в общежитии, оно очень комфортное, но в комнате с тобой ещё пять человек. На втором курсе даётся общежитие на двоих, если ты готов оплачивать эту форму. На третьем курсе — уже отдельный домик. Все студенты ездят только на машинах, есть огромное количество парковок. Они ответственно относятся к учёбе и хорошо отзываются о нашем образовании. Потому что у нас оно универсальное. А у них — ​ узкоспециализированное. Если ты обучался только, грубо говоря, носить вешалки с костюмами для звезды, то так и будешь это делать.

Едят долго и много

— Отдельная тема — ​еда. Американцы едят долго и много. Мы так не привыкли. Дома у всех по 2–3 холодильника. Они приезжают в магазин на машине — а машины огромные — и затариваются, набивая полный багажник. Потому что оптом брать выгоднее. Например, бутылка воды стоит 1 доллар 49 центов, а упаковка из 25 бутылок — ​ всего 6 долларов.

Готовят много. Приносят огромную миску салата, ­натирают туда много сыра. Мы ещё эту миску не съели — уже тащат вторую, третью бадью. У них совсем нет супа, только густой крем–суп, такой, что даже ложка стоит. Я брал макарошки и использовал этот суп как соус. Едят много мяса, гамбургеров размеров с Эйфелеву башню. И всё сильно солёное или горькое. А я ведь вегетарианец… Но проблем с едой не было. Все с пониманием ко мне относились.

Когда мы гостили у Джона и Лактрис, они сделали специально для меня вегетарианские котлеты из фасоли. Приготовили их на костре и сказали, что той вилкой, которой брали мясные продукты, не прикасались к этим котлетам.

В одном из городов я жил у Чака. Так он, глядя на меня, стал вегетарианцем. Причём, когда я приехал, он сразу предложил меня покормить, пригласил в роскошный ресторан. Я извинился: ​не могу, вегетарианец. Он говорит: «Хорошо, сейчас решим эту проблему!» А был 10-й час вечера, и многие заведения закрывались. Так он позвонил другу, у которого своё вегетарианское кафе. Мы приехали туда, сделали заказ, посмотрели баскетбол. Посетителей уже не было, но весь персонал кафе, повара не уходили, ждали, пока мы поужинаем. Мне было некомфортно, ведь у них свои семьи. Но для них иностранный гость — ​это очень почётно. Мы общались, делали селфи. Я им демонстрировал свою растяжку, поднял ногу. Это вызвало у них дикий восторг. Был потрясающий обмен энергией!

Очаровательная Кэтти

— В Америке очень развита благотворительность. На неё не жалеют денег и уверены, что всё пойдёт по назначению. Помогают нуждающимся, восстанавливают разные объекты, например, старинный театр полностью отреставрировали на благотворительные средства.

В Эскондидо мы жили у очаровательной Кэтти. Ей около 70 лет. Она работает в доме престарелых на благотворительной основе. Не хочет сидеть дома. У неё есть огород, кошки, она обожает цветы, но днём помогает пожилым людям.

С Кэтти мы очень подружились. И она нас полюбила, относилась, как к родным. На прощание даже подарила каждому небольшой подарок.

На эмоциях

— По-английски у нас более или менее разговаривают только двое человек. Поэтому мы в основном общались жестами и через телефон. Нас понимали. Но американцы не любят общение через телефон, стараются донести свою мысль с помощью эмоций. И никогда их не скрывают!

Они очень аполитичны и импульсивны. Чак, когда по телевизору выступал Дональд Трамп, кричал: «Что ты несёшь!» — и бросал в него тапок.

Кэтти тоже подбегала к телевизору, когда показывали премию Грэмми, била по нему, кричала: «Что за ерундистика?!» Потому что победительницей стала не та певица, за которую она голосовала. Очень искренние люди и очень хорошо относятся к России. Наша страна им нравится тем, что у нас тоже есть традиции, которые передаются из поколения в поколения, что для нас важна семья. Есть миф, что в Америке дети, достигнув 18 лет, уезжают от родителей и живут отдельно. Это не так! У Джона и Лактрис до того, как они встретили друг друга, были у каждого свои дети. Потом они стали жить вместе, и у них родились общие дети. А затем они взяли ещё приёмных детей из Африки. У них огромная семья, в которой все дуг друга любят.

Очень интересно было ­общаться с американцами, увидеть их жизнь изнутри, узнать что-то новое. Но к концу гастролей мы уже сильно соскучились по дому.

Эта статья была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.03.2020.