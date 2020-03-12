$ 71.47 0.55
81.02 0.84
Главная Новости Общество

Как губернатор нажил в Калуге врагов

Татьяна Светлова
Опубликовано: 12.03.2020 19:00 0 177
Как губернатор нажил в Калуге врагов

1 октября 1831 года калужским губернатором становится Илларион Михайлович Бибиков.

Родился он в 1793 году в семье псковского вице-­губернатора и унаследовал от отца родовые имения в Псковской губернии с 400 крепостными крестьянами.

Получил прекрасное образование. Закончил университет, вступил в Санкт-­Петербургское ополчение подпоручиком. Участвовал в сражениях 1812 года, награждён орденами Святой Анны и Святого Владимира. Затем служил адъютантом у саксонского военного губернатора князя Репнина. Был произведён в штабс-­ротмистры, потом — в полковники. С 30 августа 1825 года был флигель-­адъютантом императора.

Современники писали о нём: «Он умный, препроворный человек. Дядюшка, который воспылал им очень скоро, писал о нём, что он храбр, как Ахиллес, учён и опытен, как Нестор, умён, как Улисс».

Родственник декабристов

Бибиков был женат на Екатерине Ивановне, урождённой Муравьёвой-­Апостол. Она приходилась сестрой известным братьям-­декабристам: Сергею, Матвею и Ипполиту Муравьёвым-­Апостолам. Судьба всех троих братьев сложилась трагически: Ипполит застрелился, Сергея казнили, а Матвея сослали в Сибирь.

Бибиков во время восстания декабристов, 14 декабря 1825 года, находился при императоре и пытался уговорить разойтись вой­ска Гвардейского морского экипажа, но был ранен. От расправы его, находившегося без сознания, спас декабрист Рылеев, который знал Бибикова как зятя Муравьёвых-Апостолов. «Стойте, братцы, — ​закричал он солдатам, — это наш!». Эти слова сыграли роковую роль в последующей карьере Иллариона Михайловича. «Своим» для декабристов он так и не стал, зато потерял доверие Николая. И хотя внешне могло показаться, что всё благополучно — он даже удостоился высочайшей признательности за участие в подавлении бунта, — император вскоре удалил Бибикова из своей свиты.

Интересно, что многие декабристы после возвращения из Сибири находили в доме Бибиковых тёплый приём. Об этом вспоминали Пущин, Батеньков, Волконский.

Процветание и упадок

В то время, когда Бибиков стал калужским губернатором, наш город процветал и по торговле превосходил многие города. Калужские купцы «имели обширные сведения о торговле и мануфактурах и бывали сведущи в политических переворотах». А наиболее предприимчивые даже содержали своих помощников и поверенных в лучших торговых городах страны и за границей.

Лавок в Калуге тогда было 654, в них ежегодно продавалось товаров на сумму до 530 тысяч руб­лей. Калужские купцы торговали с иностранцами салом, пенькой, полотном, рогожей, конопляным маслом и другими товарами на 12 миллионов в год. Некоторые фабрики заготовляли канаты для Черноморского флота. Довольно значительна была торговля рыбой, которую закупали в Астрахани и на Дону. При Бибикове проводились исследования местности между реками Жиздрой и Болвой, чтобы прорыть канал для соединения Волги с Днепром. Но этот проект не был осуществлён.

Резкий упадок начинается после 1835 года. Известно, что в 1834 году в городе было 47 купцов I гильдии, 95 купцов — ​II гильдии, и 2154 купца — ​III гильдии. Обороты Калуги оценивались в 75 миллионов руб­лей. А в 1857 году осталось всего 5 купцов I гильдии, 43 — ​II гильдии и 993 — ​III гильдии. Однако по сбору налогов Калуга не уступала другим городам. Губернатору за это было даже объявлено «монаршье благоволение» и «высочайшее удовольствие».

Занимался Бибиков и культурными вопросами. 8 января 1834 года состоялось открытие Калужской публичной библиотеки. Ею руководил комитет, в который входил сам губернатор.

Убрали из города

В Калуге Илларион Михайлович нажил себе врагов. 31 декабря 1836 года на стол шефу жандармов, графу Бенкендорфу, лёг анонимный донос, в котором губернатора обвиняли в корыстолюбии, казнокрадстве и взяточничестве. Кроме того, было написано: «Жена Калужского губернатора Бибикова, урождённая Муравьёва-­Апостол, исполнена ненависти к высокоцарствующему дому императора. Иначе не называет, как «убийца моих братьев. В обедню ни он, ни она не являются в собор». Досталось в доносе и вице-­губернатору, и прокурору, и штаб-­офицеру корпуса жандармов, и даже городскому архитектору. Официального следствия по этому доносу не проводилось, но 17 марта 1837 года из Калуги Бибикова убрали. Затем он был военным губернатором Саратова и саратовским гражданским губернатором. После чего служил в различных департаментах Главного управления путей сообщения. В начале 1850-х числился генерал-­майором, инженером.

Бывший калужский губернатор был реабилитирован лишь с воцарением Александра II, который, помня его заслуги перед Отечеством, произвёл Иллариона Михайловича в генерал-­лейтенанты и назначил сенатором.

Отругал врачей

Умер Илларион Михайлович в 1860 году. По воспоминаниям правнучки Бибикова, Илларион Михайлович отлично знал древние языки. Когда он заболел и был при смерти, врачи созвали консилиум, и, чтобы больной не узнал о своём безнадёжном положении, общались только на латыни. И вдруг Бибиков открыл глаза и сказал им, что его приводит в отчаянье не безнадёжность его состояния, а те ошибки, которые они делают на латыни.

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.03.2020.

Татьяна Светлова
Опубликовано: 12.03.2020 19:00 0 177
Тэги: общество история
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Технологии для добрых дел: Клиенты Газэнергобанка могут производить оплату благотворительных пожертвований по QR-коду
Сегодня 14:24
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Умные домофоны «Ростелекома» теперь обслуживают более тысячи домохозяйств в Калужской области
Встреча весны в традициях народов мира в этнографическом парке ЭТНОМИР
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
МегаФон запускает трейд-ин для смарт-часов
МегаФон создал собственную многофункциональную облачную платформу
МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Счетный комитет рекомендует правительству не завершать реализацию проекта «Астана LRT»
Белорусов стало меньше
Учимся языку: какие сервисы придут на помощь

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru