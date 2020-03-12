Глава Калужской области прокомментировал изменение Конституции

12 марта глава региона Владислав Шапша принял участие во втором заседании двенадцатой сессии Законодательного Собрания области.

Рассматривался Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», принятый Государственной Думой Федерального Собрания РФ и одобренный в Совете Федерации.

В заседании приняла участие Талия Хабриева – официальный представитель Президента России, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, академик РАН, член Европейской комиссии за демократию через право. Она акцентировала внимание калужских парламентариев на основных положениях представленного документа, подчеркнув, что работа над ним велась «профессионально, без спешки, последовательно и открыто».

По словам официального представителя Президента РФ, было рассмотрено более тысячи предложений граждан и общественных организаций. Их основная часть учтена при подготовке поправок в Конституцию, многие по поручению Президента страны будут использованы при внесении изменений в более чем 98 федеральных Законов и Кодексов и 150 подзаконных актов. «Можно сказать, что новый конституционный цикл обновления основного закона страны запустил народную правотворческую инициативу», - отметила Талия Хабриева. По её мнению, Закон актуализирует Конституцию России с точки зрения тех вызовов, перед которыми оказалось наше государство и общество – ограничение государственного суверенитета в интересах отдельных стран, избирательное действие международного права, начало нового мирового экономического кризиса и опасных заболеваний общечеловеческого масштаба.

По словам Талии Хабриевой, коррекции подверглась сорок одна статья Конституции, добавилось пять новых. Основным предназначением внесения поправок она назвала развитие параметров социального государства, когда на конституционном уровне закрепляется высокий социальный стандарт жизни, в том числе постоянная индексация социальных выплат и пенсий, доступность и качество медицинской помощи, меры государственной поддержки научно-технологического развития, защита института брака, семьи, родительства и детства, а также целый ряд других норм.

Говоря о внесении поправки, которая позволяет нынешнему Президенту России участвовать в очередных выборах, Талия Хабриева отметила, что данное положение отражает запрос граждан на стабильность. «Но её внесение в Конституцию еще ничего не предопределяет. Это только возможность участия в выборах, а не победа на них. Решать, кому быть Президентом, будут люди, как и судьбу самой поправки», - подчеркнула она.

Поблагодарив Талию Хабриеву за подробную информацию о представленном Законе, Владислав Шапша отметил, что возможные изменения в Конституции следуют «той логике изменений, которые происходят в нашем обществе» и задачам, поставленным Президентом страны в сфере повышения качества жизни населения, достижения социальной справедливости, борьбы с бедностью. Глава региона также напомнил, что обновлённая Конституция провозглашает новые требования к людям, занимающим государственные должности - министрам, губернаторам, сенаторам, депутатам, судьям. Это запрет на двойное гражданство и ограничения по иностранным счетам. «Правильная и своевременная инициатива - прописать в Конституции неприкосновенность территории страны и невозможность отчуждения какой-либо ее территории», - подчеркнул Владислав Шапша.

Исполняющий обязанности губернатора отметил, что данные поправки активно обсуждались в парламенте, а также в общественных организациях области, и выразил надежду, что население региона примет активное участие в общероссийском голосовании о внесении поправок в основной закон страны, которое состоится 22 апреля текущего года.