Владислав Шапша побывал на объектах Тарусского района

В среду, 11 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША посетил промышленные и социальные объекты Тарусского района. В рабочей поездке его сопровождал врио главы районной администрации Руслан СМОЛЕНСКИЙ.

В Тарусе Владислав Шапша ознакомился с деятельностью ООО «Конструкторское бюро интегрированных систем». Предприятие является лидером в области производства уникальных дальнобойных и высокоточных винтовок. В портфеле его разработок - более сорока существующих и перспективных моделей оружия и стрелковых комплексов. Винтовки «Lobaev Arms» - победители и призеры крупных мировых и национальных чемпионатов по снайперской стрельбе, а также по самой технологичной стрелковой дисциплине - бенчресту.

На ведущем градообразующем предприятии - специальном конструкторском бюро космического приборостроения Института космических исследований Российской академии наук - Владислав Шапша осмотрел производственные помещения и образцы разработок. С 1995 года здесь ведутся работы по созданию микроспутников научно-исследовательского и образовательного назначения. В настоящее время бюро участвует в разработке серии российских спутников гидрометеорологического обеспечения второго поколения. Они предназначены для обеспечения Росгидромета оперативной информацией для анализа и прогноза погоды, изучения состояния акваторий морей и океанов, мониторинга условий для полетов авиации, изучения состояния ионосферы и магнитного поля Земли. Они также способны вести мониторинг климата, контроль чрезвычайных ситуаций и окружающей среды.

Следующим пунктом в программе главы региона стал осмотр производственных площадок ООО «Европеум-Концепт». Предприятие работает в районе с 2015 года и специализируется на выпуске офисной мебели. В прошлом году здесь было закуплено современное оборудование, построено новое производственное здание. Общий объем вложений составил 25 млн. рублей. Средняя численность работников увеличилась и достигла 90 человек.

Владислав Шапша одобрил планы руководства предприятия по расширению производственных мощностей и увеличению ассортимента востребованной на отечественном рынке специализированной продукции.

В ходе рабочей поездки руководитель области также посетил ООО «Антей-АГРО». В 2015 году собственником организации было приобретено отделение ООО «Трубецкое». На предприятии проведена реконструкция двух животноводческих помещений для производства молока, построены четыре новых помещения для выращивания молодняка, закуплены 4 роботизированные установки фирмы Lely и 214 голов чистопородных нетелей голштинской породы отечественной селекции. Всего в хозяйстве насчитывается 547 голов КРС и 134 молодняка. В 2020 году начато строительство животноводческого комплекса на 130 голов. Ввод запланирован в августе текущего года.

В этот же день в Тарусе Владислав Шапша встретился с основателями автономной некоммерческой образовательной организации «Семейная школа», где в настоящее время 20 семей участвуют в проекте по развитию альтернативного семейного образования. Глава региона пообщался с педагогами и воспитанниками школы, пообещав им поддержку в реализации новых интересных идей.

Позже Владислав Шапша пообщался с руководством и проживающими Тарусского дома-интерната для престарелых и инвалидов в деревне Игнатовское. Стационар социального учреждения рассчитан на 280 человек. В нем функционируют специализированные отделения, медицинские кабинеты, тренажерный зал, комната психологической разгрузки, фитобар и кабинеты массажа. Для подопечных дома организуются конкурсы и выступления артистов художественной самодеятельности, экскурсии по музеям и окрестностям Тарусы. На его базе также работает отделение социальной помощи на дому, которое обслуживает около 220 пенсионеров и инвалидов из Тарусы и сельских населенных пунктов района.

В Тарусской Центральной районной больнице руководитель области побеседовал с главным врачом, осмотрел кабинеты и регистратуру поликлиники. Она рассчитана на 150 посещений в смену, здесь ведется приём по 14 медицинским специальностям. В составе ЦРБ также функционируют круглосуточный стационар на 44 койки, дневной стационар на 11 коек и диагностические подразделения.

В Доме творчества Московского Союза художников глава региона познакомился с персональной выставкой работ Виктора Скалкина. Дом творчества был открыт в Тарусе в 2018 году. Его основная деятельность – реализация просветительских и образовательных проектов в сфере искусства.

Руководителю области также был представлен ряд туристических объектов, созданных в прошлом году в рамках проекта «Туристический маршрут прогулки по Тарусе». Он стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На выигранные 30 млн. рублей в Тарусе по решению жителей было отремонтировано здание туристско-информационного центра и построена пешеходная сеть для прогулок по городу. Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство набережной Оки и обустройство экологичной парковки с правой стороны от моста через Тарусу.

Владислав Шапша также посетил Собор Святых Апостолов Петра и Павла, расположенный на центральной площади районного центра.

В администрации района Владислав Шапша провел рабочую встречу с ведущими учеными России, на которой обсуждались вопросы сохранения исторического, природного и культурного наследия, а также археологического исследования районного центра времен Тарусского княжества.