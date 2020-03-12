Владислав Шапша вручил ветерану из Тарусы юбилейную медаль

В среду, 11 марта, в Тарусе в рамках рабочей поездки по району глава Калужской области Владислав ШАПША вручил ветерану Великой Отечественной войны Григорию Петровичу Петрову юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также поблагодарил его за личный вклад в её приближение и самоотверженный труд на благо страны и нашего региона.

В 1943 году в 18-летнем возрасте Григорий Петрович ушел на войну. В составе 46-ой стрелковой дивизии в 353-ом стрелковом полку он воевал на 2-ом Белорусском фронте. В 1945 году закончил войну под Кенигсбергом. После службы и демобилизации остался в Тарусе, где работал в совхозе «Тарусский». Григорий Петрович награжден орденом Трудового Красного знамени и другими трудовыми наградами.

В этот же день Владислав Шапша в сопровождении врио главы Тарусской районной администрации Руслана Смоленского принял участие в возложении цветов к Памятнику тарусянам, погибшим на фронтах в годы Великой Отечественной войны. Рядом на набережной Оки находится Стела с именами пяти местных жителей, удостоенных звания «Герой Советского Союза», и Стела в честь Героя России, уроженца Тарусы, легендарного командарма Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Ефремова.