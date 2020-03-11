РПЦ выберет книги для детей

Издательский совет Русской православной церкви совместно с писателями подготовит список детской художественной литературы, рекомендуемой к чтению подростками. В среду, 11 марта, об этом сообщил председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ.

По его словам, идея такого списка родилась после появления перечня из 100 книг, которые министерство образования России рекомендовало школьникам для самостоятельного прочтения и изучения.

- Сейчас мы вместе с писателями – у нас регулярно проходят встречи, примерно раз в два месяца – и вот на последней встрече, которая проходила у нас в феврале, мы пришли к такому заключению: было бы хорошо составить рекомендованный список... – приводит его слова РИА Новости. - Мы приняли решение составить такой список детской художественной литературы, которую Церковь рекомендует читать подросткам.

Он предположил, что список будет сформирован и опубликован уже в этом году.

- Это не цензура – мы просто даем книге оценку, - заявил Климент. - Те книги, которые получают гриф, в том числе и художественная литература, могут распространяться через церковную книжную сеть. Мы даем как бы допуск книге - что она хорошая, полезная. С нашим грифом можно найти книги и в магазинах светской сети книгораспространения.