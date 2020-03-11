Владислав Шапша призвал жителей Ферзиковского района активнее участвовать в решении вопросов жизни муниципалитета

10 марта в Ферзиково состоялся отчет главы администрации района Александра Серякова по итогам социально-экономического развития муниципалитета в 2019 году. В мероприятии приняли участие глава области Владислав Шапша, руководители региональных министерств, представители местной власти, учреждений и предприятий района, общественных организаций, депутаты.

В своем докладе Александр Серяков отметил, что в прошлом году доходы местного бюджета выросли на 11 % к уровню 2018 года и составили 825 млн. рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 817 млн. рублей, из них почти 63 % направлено на социальную сферу. Более чем на 170% увеличены вложения в дорожную сферу, в 6,3 раза - на развитие физкультуры и спорта, больше средств направлено на благоустройство. Более 42,3 млн. рублей израсходовано на реализацию национальных проектов. По итогам комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления Ферзиковский район на протяжении последних 3-х лет входит в тройку лидеров Калужской области.

За последние три года объем инвестиций в местную экономику составил порядка 9,3 млрд. рублей, из них в прошлом году свыше 1,5 млрд. рублей, более половины - в сферу АПК. Предприятиями района отгружено товаров на сумму свыше 8 млрд. рублей, рост к прошлому году 106 %. В числе лидеров - завод ЛафарХолсим, который произвел более 2 млн. тонн цемента - это наивысший показатель с момента запуска. Введен в эксплуатацию Ферзиковский молочный завод мощностью 40 тонн молока в сутки. Расширен перечень продукции ООО «Богимовские сыроварни». Оборот малых предприятий за 2019 год - 107% к 2018 году.

Агропромышленный комплекс является важным сектором развития района. По итогам 2019 года объем валовой сельхозпродукции составил более 4 млрд. рублей. По производству молока муниципалитет перешагнул сто тысячный рубеж (более 109 тысяч тонн) и занял в области первое место. Надой на корову - более 9500 кг. В передовиках - ООО «Калужская Нива». Успешно работают «Племзавод Октябрьский», СПК «Нива», две роботизированные фермы в д. Зудна, «Экоферма Джерси» в д. Никольское.

За 2016-2019 годы в районе введено в оборот залежных земель 8,6 тысяч га, из них 2,2 тыс. га - в прошлом году. Использование пашни составило 85,2 % (35 664 га), при среднем показателе по области 61,3 %.

В сфере ЖКХ в п. Ферзиково, д. Бебелево и с. Октябрьское отремонтировано 765 погонных метров теплотрассы. В частности, в Ферзиково за последние три года тепловые сети заменены почти полностью. 15 многоквартирных домов поселка переведены на индивидуальное отопление. Произведен ремонт 48 трансформаторных подстанций, введено в эксплуатацию 3,4 км новых электросетей. Данная работа будет продолжена.

В прошлом году газифицировано 120 домовладений. В 2020 году запланировано завершить строительство межпоселкового газопровода между ГРС «Ферзиково» и ГРС «Бебелево» (7,5 км), продолжить работы на других объектах.

Решен вопрос со строительством нового водозабора для жителей п.Ферзиково. В рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в районе построено семь модульных станций очистки воды. В ближайших планах – возведение двух новых станций в Красном Городке и Болдасовке, переоборудование действующей в д.Криуши, а также строительство новой системы водоснабжения в д. Коврово и подготовка проекта реконструкцию очистных в п. Октябрьский.

В 2019 годку ведено в эксплуатацию 20,1 тыс. кв. м. жилья. Семь семей получили бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий. В планах до 2023 года - переселить граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 года.

За последние несколько лет в нормативное состояние приведено более 30% дорог местного значения. За 2016-2019 годы на эти цели израсходовано более 212 млн. рублей, из них в 2019 году 100 млн. рублей, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году работы по ремонту дорог продолжат, в частности в п. Ферзиково, Дугна, Кольцово, Зудна, Авчурино, Грабцево. По нацпроекту планируется строительство новой дороги Болдасовка-Староселиваново, устройство пункта весового и габаритного контроля транспорта на дороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, подготовка проекта освещения автодороги Ферзиково-Сугоново и с.Ферзиково-п.Ферзиково, ремонт моста через р. Таруса на дороге Ферзиково-Сугоново.

По итогам регионального конкурса по благоустройству район в прошлом году занял первое место. За последние три года на эти цели израсходовано 132 млн. рублей, из них более 55 млн. рублей в 2019 году. Восемь поселений участвовали в программе поддержки местных инициатив, что помогло им обустроить детские площадки, новые зоны отдыха и др. В Ферзиково на улице Бычкова на месте снесенного аварийного дома обустроен новый сквер с фонтаном, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» - 10 дворов, в п. Октябрьский - сквер Молодежный. В этом году работы по благоустройству продолжат, в частности, на территории парка Победы в районном центре. Кроме того, район активно включился в программу министерства сельского хозяйство по развитию сельских территорий.

В сфере образования в отчетный период капитально отремонтированы спортзал Кольцовской школы, пищеблоки в Бронцевской и Красногороденской школах. Грабцевская средняя школа является региональной инновационной площадкой по теме: «Модель педагогического взаимодействия с обучающимися, обеспечивающая эффективность формирования их гражданской позиции», муниципальной опорной площадкой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В Бебелевской школе открыт агрокласс, в Ферзиковской – реализуется программа «Учитель для России». В областной спартакиаде школьников муниципалитет занял I место среди команд 2-ой подгруппы. Перед Центром детского творчества поставлена задача увеличить число кружков технической направленности. С 2019 года здесь реализуется проект «Телестудия».

В рамках нацпроекта «Демография» на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» израсходовано почти 30 млн. рублей. В районе растем число многодетных семей. На начало 2020 года их уже 204 или более 8 % от общего числа семей, имеющих несовершеннолетних детей.

Значительные перемены произошли в муниципальной системе здравоохранения. В 2019 году состоялось слияние Ферзиковской ЦРБ с ГБУЗ КО «Калужская городская больница №4 имени А.С. Хлюстина». При этом в местной больнице сохранен коечный фонд круглосуточного и дневного стационаров. Получен микроавтобус «Газель» для доставки пациентов в поликлинику Калуги и из отдаленных деревень - в участковую больницу, есть передвижной ФАП. Фельдшерам Дугнинского ФАПа и Октябрьской амбулатории переданы автомобили «Нива» для обслуживания на дому. В январе этого года открыты два новых модульных ФАПа в д. Ястребовка и в д. Желябужский.

В рамах нацпроекта «Культура» в п. Дугна открыта модельная библиотека, в этом году в д. Зудна планируют открыть новый дом культуры, отремонтировать учреждение в п. Бебелево. В планах - ремонт в Центральной библиотеке и Ястребовском филиале.

Почти 35 % жителей района занимается физкультурой и спортом. В рамках программы «Физкультурник выходного дня» для всех желающих открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп». В спортивно-оздоровительном комплекс «Космос» занятия по спортивной гимнастике ведут тренеры Специализированной школы олимпийского резерва им. Ларисы Латыниной из Обнинска. В Ферзиково продолжается реконструкция стадиона, прорабатывается вопрос проектирования и строительства в поселке плавательного бассейна.

Владислав Шапша подчеркнул, в районе много делается для его развития и улучшения качества жизни населения. В этом, по его мнению, большая заслуга не только власти, но и самого населения. «Я вас прошу быть активными, инициативными и подсказывать местной власти, где нужно улучшить вашу жизнь», - обратился Владислав Шапша к ферзиковчанам. По его словам, со стороны области в первую очередь последует поддержка тех территорий, где многое делается по собственной инициативе с привлечением общественности. «Относитесь к этому с пониманием, мы рассчитываем на вашу поддержку по разным вопросам», - сказал он. В том числе в вопросе предстоящего голосования за внесение изменений в Конституцию Российской Федерации – важнейшем для всей страны. «И в этом тоже нужна ваша поддержка, и своего родного края, и Президента страны. Обязательно придите и выразите свою гражданскую позицию».

В числе ключевых задач на перспективу глава области обозначил активное развитие промышленности и сельского хозяйства, которые помогают укреплять налоговую базу муниципалитета и решать насущные вопросы. В этой связи и далее следует развивать экономическую базу, грамотно и эффективно расходовать получаемые средства.

В ходе поездки в Ферзиково Владислав Шапша ознакомился с ходом работ на стройплощадке Центра культурного развития, который возводится в рамках национального проекта «Культура».

Открыть центр планируют в этом году. В его структуре - универсальный зрительный зал на 300 мест, помещения для творческих студий и мастерских, проведения дискуссионных клубов, мастер – классов, выставок и других культурных и образовательных мероприятий, будет сформирована медиатека.

По словам главы области, объект станет хорошим подарком для жителей и значительно оживит культурную и общественную жизнь района.