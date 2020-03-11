Жители Калуги жалуются на нашествие клещей

В калужских лесах в начале марта наблюдается большое количество клещей. Это способствовала погода – бесснежная зима и тёплое начало весны.

- Рыбаки доносят, что проснулись клещи в изрядном количестве, - написал в среду, 11 марта, в группе «Калуга и калужане» в Facebook Игорь Киа.

- Проснулись, - рассказала Елена Яшина. - Голодные. Гуляли в воскресенье в бору, до сих пор с собаки снимаем. Уже больше 20 штук.

- С собак снимаю, с себя сегодня сняла, - отметила также руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина. - С ними не борются массово и планово, как раньше, плюс погода... Ну, и получите и распишитесь.

Уважаемые читатели, а вы уже встречали клещей в этом году? В каком районе города? Расскажите в комментариях!