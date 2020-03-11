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Глава Калужской области вручил юбилейные медали Победы жителям Ферзиково

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2020 11:08 0 113
Глава Калужской области вручил юбилейные медали Победы жителям Ферзиково

Во вторник, 10 марта, в рамках рабочей поездки в Ферзиково глава региона Владислав ШАПША вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» двум жителям района - Валентине Макаровне БЛАЖЕЕВИЧ и Сергею Прокофьевичу МУРАЧЕВУ.

Валентине Макаровне – 88 лет. Она труженик тыла: во время войны работала в колхозе. Образование получила после окончания Великой Отечественной войны. 38 лет работала завучем в санаторной лесной школе. Преподавала русский язык и литературу. Вырастила двух дочерей, которые выбрали профессию врача и учителя. Помогает воспитывать внучку и двух правнуков. Валентина Макаровна – частый гость в школах, где встречается с молодежью. Ведет приусадебное хозяйство.

Сергею Прокофьевичу Мурачеву 82 года. Он бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей: с 1941 по 1944 годы вместе с мамой, братьями и сестрами был в концлагере на Западной Украине. После Великой Отечественной войны закончил школу и техникум. Получил профессию механник-энергетик. Работал по специальности в сельхозпредприятиях района. Вырастил двух сыновей, двух внуков, которые стали военными, а также дух внучек. Сергей Прокофьевич – один из актиных участников ветеранского движения.

Владислав Шапша поздравил ферзиковчан с наградой в честь юбилея Великой Победы и поблагодарил за самоотверженный труд как в годы войны, так и в мирное время, активную жизненную позицию.

Выражая благодарность главе региона, Валентина Макаровна сказала:

- Для вашего поколения самое главное - сохранить мир на земле.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2020 11:08 0 113
Тэги: область
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