В Калуге пройдёт шествие почётных караулов

В начале апреля в Калуге впервые пройдет форум «Часовые Памяти». Ожидается, что в нём примут участие 13 почетных караулов из девяти регионов центральной части России. Нашу область представят четыре почетных караула, рассказал 10 марта на планерке в городской управе начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВЕЕНКО.

Форум будет приурочен к празднованию 45-летия со дня основания Поста №1 в Калуге.

А 6 мая в Калуге собираются провести большое шествие караульных служб, возродив традицию, которая была прервана в 2010 году.

- Это будет торжественное шествие, в котором лучшие постовцы нашего города пронесут знамя Поста № 1 по пешеходной аллее от перекрестка улицы Кирова и Ленина до площади Победы, - рассказал Матвеенко. - Закончится мероприятие торжественным митингом и возложением цветов к могиле Неизвестного солдата.

- Думаю, в этом мероприятии должны принять участие те члены караула №1, которые имеют какие-то выдающиеся результаты в учебе, - приводит слова врио городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА пресс-служба горуправы. - Это самое главное. И второе, конечно, строевая подготовка. Здесь тоже, конечно, нельзя ударить в грязь лицом.

Калужский Пост №1 - один из немногих постоянно действующих в России. За сорок пять лет службу в почетном карауле несли более десяти тысяч подростков. В прошлом году вахту у могилы Неизвестного солдата несли 37 караулов, чести нести караульную службу удостоились 1110 школьников.