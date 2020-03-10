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Мусорную реформу обсудили в калужском правительстве

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.03.2020 16:35 0 48
Мусорную реформу обсудили в калужском правительстве

Во вторник, 10 марта, в Калуге глава Калужской области Владислав ШАПША провел внеочередное заседание регионального кабинета министров.

Ключевой темой разговора стала реализация реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

По итогам прошлого года в области показатели национального проекта «Экология», который реализуется в рамках региональной составляющей федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», выполнены в полном объеме. С 1 января 2019 года деятельность по обращению с ТКО осуществляет ГП «Калужский региональный экологический оператор». Вывоз отходов производится в соответствии с территориальной схемой. Мусор размещается на восьми полигонах, откуда направляется на шесть сортировочных комплексов.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Руслан МАИЛОВ рассказал, что выбранная стратегия реализации реформы позволила не только не допустить критических ситуаций, но и начать уверенное развитие системы обработки и утилизации отходов.

На сегодняшний день в регионе отмечается один из самых высоких в стране показателей по утилизации отходов. В 2019 году собрано более 450 тысяч тонн ТКО, обработано на мусоросортировочных комплексах 2,5 тысячи тонн мусора, утилизировано 156,5 тысячи тонн.  

Руслан Маилов отметил, что в региональный проект «Чистая страна» включен Ждамировский полигон. С этого года начинается рекультивация полигона ТБО г. Калуги. Запланирована рекультивация еще 12 объектов. В текущем году на подготовленных органами местного самоуправления площадках установят 3300 наземных контейнеров закрытого и 510 заглубленного типа.

Вместе с тем, серьезную обеспокоенность вызывает проблема увеличения стихийных свалок. Причина их появления связана с возможностью юридических лиц заключать договор и оплачивать услугу не по нормативу, а по факту вывезенных отходов. Чтобы снизить плату, нерадивые граждане сокращают таким способом объемы мусора, вывозя его в несанкционированные места.

Актуальность этой темы подчеркнул и глава региона. Он рекомендовал правоохранительным ведомствам ужесточить контроль за несанкционированными свалками, а региональному экологическому оператору - организовать системную работу по своевременному вывозу мусора с контейнерных площадок.

- Давайте будем наводить порядок и не допускать захламления территории Калужской области, - заявил Владислав Шапша. - Нужно активнее работать с муниципалитетами и с перевозчиками. Ситуации, когда мусор не вывозится или валяется вокруг мусорных контейнеров в принципе не должно быть. Эта проблема, которую нам еще предстоит решить.

Он призвал глав администраций муниципалитетов держать на личном контроле вопрос оборудования контейнерных площадок и обеспечения нормального доступа к ним жителей населенных пунктов.

Важная задача 2020 года – внедрение раздельного сбора мусора. По словам руководителя области, первоначально эту работу надо проводить хотя бы на уровне районных центров и крупных городов.

- Мусор необходимо разделять минимум на две фракции – на сухую и то, что уже не подлежит переработке, - отметил Шапша. - Сегодняшние предприятия по разборке мусора достаточно серьезно оборудованы, есть предприятия по утилизации, но никто никогда не сможет работать с мусором, который не разделен до пищевого. И процент захоронения мусора мы никогда не снизим до требуемого, если не организуем эту работу.

На заседании также шла речь о развитии детского здравоохранения и службы родовспоможения. По словам заместителя министра здравоохранения области Ильи СОВАКОВА, в 2019 году в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - составляющей нацпроекта «Здравоохранение» - закуплено 26 единиц медоборудования, дооснащены 6 детских поликлинических отделений. В 7 отделениях реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Обучено 36 врачей акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров. Проведены медицинские профосмотры несовершеннолетних. 8758 женщин получили медицинскую помощь в 2019 году, в том числе за счет родовых сертификатов.

На 2020 год запланировано обучение 39 врачей. Медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет родовых сертификатов должны получить не менее 8700 женщин. Предусмотрена реконструкция Калужской областной клинической детской больницы и укрепление материально-технической базы не менее 95 % отделений детских поликлинических отделений.

В завершение совещания рассматривались социальные и жилищно-коммунальные проблемы жителей муниципалитетов области. Родители малышей пожаловались на грязь и отсутствие дороги к детскому саду «Карусель» в калужском микрорайоне «Веснушки». Градоначальник Дмитрий ДЕНИСОВ заверил, что до майских праздников новая дорога будет построена.

Глава региона также обратил внимание руководства Калуги на необходимость своевременного информирования горожан, в том числе через социальные сети, о возникновении коммунальных аварий. Он напомнил о недавнем отключении водоснабжения ряда многоквартирных домов на Правобережье.

- Люди были взбудоражены отсутствием информации о причинах аварии, сроках ее устранения и местах подвоза воды. Организуйте информирование людей через социальные сети. Это самый оперативный канал распространения информации,- резюмировал Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.03.2020 16:35 0 48
Тэги: область
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