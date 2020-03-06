Авиакомпания Nordwind начала продажу билетов на прямой рейс из Калуги в Симферополь

Полеты по популярному сезонному направлению начнутся 3 июня 2020 года и будут выполняться один раз в неделю, по средам, на комфортабельных современных авиалайнерах Эмбраер-190 в компоновке 110 кресел экономического класса.

Рейсы будут осуществляться по следующему расписанию:

Вылет из Калуги 19.40, прилет в Симферополь – 22.20

Вылет из Симферополя 16.20, прилет в Калугу – 18.40

Время в пути – 2 часа 40 минут.

Обращаем Ваше внимание, что все тарифы авиакомпании Nordwind включают в себя увеличенную норму провоза ручной клади – до 8 кг.

Билеты уже доступны в продаже на сайте nordwindairlines.ru и во всех авиакассах.

Авиакомпания Nordwind была образована в 2008 году. В настоящий момент география полетов компании включает в себя более 200 направлений из 75 городов в 17 странах мира. Сегодня Nordwind Airlines входит в ТОП-10 авиакомпаний России по пассажирообороту. Благодаря инновационному сервису и непрерывным финансовым инвестициям компания демонстрирует темпы роста, значительно превышающие отраслевые показатели гражданской авиации России.